Novo m:tel prodajno mjesto u Rudom od danas na usluzi korisnicima

Kompanija m:tel je danas u Rudom otvorila novo, 58. prodajno mjesto u Bosni i Hercegovini.

Izvor: m:tel PR

Nova poslovnica smještena je na istoj adresi u centru grada, kao i novootvorena poslovnica Banke poštanske štedionice.

Novu poslovnicu svečano je otvorio Janko Ilić, direktor Sektora za prodaju rezidencijalnim korisnicima kompanije m:tel, koji je u svom obraćanju istakao važnost ovog koraka za lokalnu zajednicu i jačanje partnerskih odnosa.

„Veliko mi je zadovoljstvo što danas, zajedno sa vama, otvaramo novo m:tel prodajno mjesto upravo ovdje, u Rudom. Za nas u m:tel-u biti lider u savremenim telekomunikacijama ne znači samo nuditi najnovije tehnologije i savremene usluge. To znači biti prisutan tamo gdje su naši korisnici, razumjeti njihove potrebe i pružiti im sve potrebne informacije, pouzdanu podršku i rješenja koja olakšavaju svakodnevni život“, izjavio je Janko Ilić tokom ceremonije, naglasivši da širenje mreže poslovnica potvrđuje jasnu opredijeljenost kompanije da bude dostupna svim građanima, bez obzira na veličinu mjesta u kojem žive.

Građani Rudog i okoline se od danas u ovoj poslovnici mogu informisati o svim aktuelnim ponudama i uslugama, dobiti stručne savjete, te personalizovane ponude uz brzu i profesionalnu podršku zaposlenih, svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 časova.

Predstavnici obje kompanije, m:tel-a i Banke poštanske štedionice, sa ovog događaja su uputili zahvalnost partnerima na povjerenju, lokalnoj zajednici na toplom dočeku, te svojim korisnicima koji su glavni motiv i pokretač svih poslovnih uspjeha.