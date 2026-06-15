Rashladite dom i obradujte se vrijednim poklonom uz Tesla i TCL klime iz m:tel ponude

Osvježenje uz klime koje nude više!

Izvor: m:tel

Obezbijedite prijatnu temperaturu u svom domu tokom cijele godine. Tesla i TCL klima uređaji donose vam pouzdano hlađenje tokom ljetnih mjeseci i efikasno grijanje kada temperature padnu.

Savremene tehnologije, energetska efikasnost, tih rad i jednostavno upravljanje čine Tesla i TCL klima uređaje praktičnim izborom za ugodnu atmosferu u domu ili poslovnom prostoru u svako doba godine. A sada uz odabrane modele iz m:tel ponude možete ostvariti i pravo na vrijedan poklon po izboru.

Iskoristite ovu ekskluzivnu akciju koja važi isključivo za m:tel korisnike! Odaberite svoju novu Tesla ili TCL klimu iz m:tel ponude i ostvarite pravo na jedan od vrijednih poklona - aparat za kafu, usisivač ili gril!

Informacije o poklonima potražite na adresi https://www.teslagiveaways.com/bs/tcl-i-tesla-klima-2026/. Uslov da vam poklon stigne na kućnu adresu je da kupljeni TCL ili Tesla klima uređaj registrujete na navedenoj stranici u roku od 30 dana od kupovine, uz dokaz o kupovini i serijski broj uređaja.

Požurite, jer su količine poklona ograničene, a ponuda traje do 30 juna ove godine. U slučaju da odabrani poklon više nije dostupan, možete izabrati drugi poklon iz aktuelne ponude.

Uživajte u ljetu sa osvježenjem u svom domu, uz poklon za dodatno zadovoljstvo.

Za više informacija o Tesla i TCL klima uređajima posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.