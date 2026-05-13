Samsung objavio rat dosadnim reklamama: Nova opcija blokira aplikacije koje spamuju notifikacijama

Samsung telefoni dobili su automatizovani sistem koji prepoznaje i trajno utišava aplikacije koje zloupotrebljavaju notifikacije za slanje reklama.

Izvor: Ilija Baošić

Samsung je izbacio novo ažuriranje za svoju aplikaciju Device Care, koje donosi funkciju koju su korisnici godinama priželjkivali. Verzija 13.8.80.7 konačno staje na put aplikacijama koje zloupotrebljavaju prostor za obavještenja kako bi vas zatrpavale reklamama.

Novi sistem sada može samostalno da detektuje i blokira softver koji se ponaša kao "spamer". Čim prepozna takvo ponašanje, Device Care automatski šalje spornu aplikaciju u režim dubokog spavanja, sprečavajući je da vas ikada više uznemirava.

Osnovni nivo zaštite oslanja se na internu listu kompanije Samsung na kojoj se nalaze aplikacije već označene kao izvori čestih reklama. Čim se neka od njih pojavi na vašem telefonu, sistem će je odmah blokirati.

Međutim, posebno je korisna opcija inteligentnog blokiranja. Ona konstantno analizira vaše pristigle notifikacije kako bi utvrdila da li su u pitanju legitimne poruke ili prikrivene reklame. Ipak, Samsung u svom odricanju od odgovornosti napominje da "ova procjena možda neće uvijek biti stopostotno tačna".

Sve ovo možete da uradite i ručno - ako primijetite da vas neka aplikacija maltretira reklamama, najbolje je da joj blokirate dozvolu slanja notifikacija, a u kranjem slučaju i da je potpuno obrišete.

Ipak, ukoliko ne želite da sami "lovite" krivca, novi automatizovani sistem pruža dodatni sloj zaštite bez napora.

Device Care je sastavni dio One UI interfejsa, pa bi ovu opciju trebalo da dobiju gotovo svi korisnici, bez obzira na to koji Samsung uređaj koriste. Ipak, postoji važna napomena - funkcija je za sada primijećena isključivo na One UI 8.5 verziji.