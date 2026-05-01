Ovako će izgledati Galaxy S27 Ultra? Samsung sprema radikalan redizajn i ispravlja veliki problem

Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
Prelazak na horizontalni modul kamera ne bi samo riješio iritantno klackanje na stolu, već bi konačno otvorio vrata za ugradnju magnetnog prstena ispod poleđine.

izgled Samsung Galaxy S27 Ultra Izvor: x.com / @UniverseIce

Samsung bi konačno mogao da odustane od svog konzervativnog pristupa dizajnu i za sljedeću godinu spremi flagship koji će drastično odskakati od prethodnika.

Najpoznatiji tipster u svijetu mobilne tehnologije, Ice Universe, objavio je prve rendere koji pokazuju Galaxy S27 Ultra sa potpuno novim rasporedom kamera. Umjesto vertikalno poređanih sočiva, Samsung planira prelazak na horizontalno ostrvo - rješenje koje nismo vidjeli još od S10 serije.

Ovakva promjena nije samo estetska, već ima i praktičnu svrhu. Horizontalni modul bi omogućio da telefon stoji potpuno mirno, bez onog iritantnog klackanja dok kucate poruke na stolu.

Daleko važnije od stabilnosti, novi raspored oslobađa prostor na zadnjem panelu za ugradnju magnetnog prstena. Ovo bi riješilo problem na koji se mnogi žale - veliki broj magnetnih eksternih baterija i dodataka jednostavno nije kompatibilan sa trenutnom postavkom elemenata na poleđini.

Zanimljivo je da renderi pokazuju jedno sočivo manje, što ukazuje na to da bi Samsung mogao da žrtvuje 3x zum. Spekuliše se da bi njegovu ulogu preuzeo glavni senzor od 200 MP kroz digitalno "kropovanje" fotografije, dok bi periskopski objektiv ostao zadužen za veće razdaljine.

Iako je riječ o konceptu koji je kreirao poznati insajder, istorija nas uči da njegove objave često pogađaju pravo u metu. Ako se ovi planovi ostvare, Galaxy S27 Ultra biće prvi Samsungov flagship poslije dužeg vremena koji donosi stvarno osvježenje u dizajnu.

Možda će vas zanimati

