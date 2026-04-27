Galaxy Z Fold8 Wide je nešto potpuno drugačije: Samsung uskoro lansira novu vrstu savitljivog telefona

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
Procurile fotografije maketa otkrivaju da Samsung sprema potpuno novi Galaxy Z Fold8 Wide koji će svojim oblikom redefinisati tržište savitljivih telefona - prije Apple-a.

Samsung Galaxy Z Fold8 Wide Izvor: X / @SonnyDickson

Iako je do ljetnje Galaxy Unpacked premijere ostalo skoro tri mjeseca, Samsung ne gubi vrijeme, a to potvrđuju i makete novih telefona. 

U posjed ovih maketa došao je poznati insajder Soni Dikson, koji je objavio fotografije na kojima jasno možemo vidjeti kako će izgledati Galaxy Z Fold8, Z Flip8 i potpuno novi Galaxy Z Fold8 Wide.

Upravo je Wide model najveća zvijezda ovog curenja. Novi model je kraći, ali i primjetno širi. Kada je otvoren, njegove dimenzije su 123,9 x 164,4 mm, dok je u sklopljenom stanju tanak svega 9,8 mm

Što se tiče standardnog Galaxy Z Fold8 model, on zadržava prepoznatljiv oblik, ali uz bitne sitne korekcije. Šuška se da će biti za nijansu deblji, vjerovatno zbog veće baterije, uz manji izrez za kameru na prednjem ekranu.

Popularni Galaxy Z Flip8 takođe je dobio svoju maketu. Dizajn ostaje vijeran onome što korisnici vole, uz minimalne razlike.

Samsung još uvijek ćuti, ali fotografije maketa jasno govore da je proizvodnja u punom jeku. Očekuje se da će ova tri uređaja biti predstavljena na ljeto, kao odgovor na Apple i sve jaču konkurenciju iz Kine.

