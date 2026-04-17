Samsung počeo da testira One UI 9 i Android 17: Ovo su uređaji koji će dobiti novi softver

Da li je i vaš Samsung na spisku telefona koji će dobiti One UI 9 ažuriranje?
Iako stabilna verzija One UI 8.5 softvera još nije stigla do svih korisnika, Samsung ne gubi vrijeme. Kompanija je već započela interna testiranja One UI 9 verzije, koja će biti zasnovana na predstojećem Androidu 17.
Prvi uređaji na kojima se novi interfejs testira su modeli iz flegšip Galaxy S26 serije, dok se šira beta testiranja očekuju tek nakon što se završi ciklus ažuriranja na verziju 8.5.
Što se tiče samih noviteta, procurele informacije ukazuju na nekoliko ključnih promjena koje će osvježiti korisničko iskustvo.
Korisnike očekuje redizajnirani "Now Bar", koji bi trebalo da olakša upravljanje obavještenjima u hodu. Takođe, početni ekran će krasiti interaktivniji vidžeti, a značajna poboljšanja stižu i za Samsung Internet pregledač, uz vizuelno dotjerana sistemska podešavanja.
Iako zvanična lista podržanih uređaja još nije potvrđena, donosimo vam preliminarni spisak modela na osnovu Samsung-ovih obećanja o broju Android ažuriranja. Od najmoćnijih flegšipa do najpovoljnijih modela, ovo su telefoni koji će dobiti One UI 9 i Android 17:
- Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
- Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 FE, S25 Ultra
- Galaxy S24, S24+, S24 FE, S24 Ultra
- Galaxy S23, S23+, S23 FE, S23 Ultra
- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
- Galaxy A57 5G, A37 5G, A17 5G, A17 LTE, A07 5G, A07 LTE
- Galaxy A56 5G, A36 5G, A26 5G, A16 5G, A16 LTE, A06 5G
- Galaxy A55 5G, A35 5G, A25 5G, A15 5G, A15 LTE
- Galaxy A54 5G, A34 5G, A24 LTE
- Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE
- Galaxy Tab A11, Tab A11+
- Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro