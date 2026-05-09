Pametni satovi uskoro bi mogli upozoravati korisnike prije nesvjestice

Nova studija pokazala je da Samsung Galaxy Watch 6 može predvidjeti nesvjesticu nekoliko minuta prije nego što se dogodi, uz tačnost veću od 84 odsto.

Pametni satovi iz godine u godinu postaju sve napredniji, ali najnovije istraživanje kompanije Samsung pokazuje da bi uskoro mogli imati i važnu ulogu u očuvanju zdravlja korisnika.

Nova studija, sprovedena u saradnji sa bolnicom Gvangmjong pri Univerzitetu Čung-Ang u Južnoj Koreji, pokazala je da pametni sat može upozoriti korisnika na moguću nesvjesticu nekoliko minuta prije nego što do nje dođe.

Istraživači su testirali uređaj Galaxy Watch 6 na više od 130 pacijenata koji pate od čestih gubitaka svijesti. U istraživanju su korišteni standardni PPG senzori sata, koji prate protok krvi, dok su podaci analizirani uz pomoć vještačke inteligencije.

Rezultati istraživanja privukli su veliku pažnju, jer je sat u kontrolisanim uslovima uspio da predvidi napade nesvjestice sa tačnošću od 84,6 odsto, i to nekoliko minuta prije nego što bi osoba izgubila svijest.

Ljekari ovakvo stanje nazivaju vazovagalna sinkopa. Iako sama po sebi uglavnom nije smrtonosna, nesvjestica može biti veoma opasna ukoliko se dogodi tokom hodanja, stajanja ili vožnje, jer može dovesti do ozbiljnih povreda.

Upozorenje nekoliko minuta ranije moglo bi korisnicima omogućiti da sjednu, zaustave vozilo ili potraže pomoć prije nego što izgube svijest.

"Ova studija je primjer kako nosiva tehnologija može pomoći da se zdravstvena zaštita preusmjeri sa modela zasnovanog na reagovanju nakon problema na model preventivne njege", izjavio je Džongmin Čoi, šef odjeljenja za zdravstveni razvoj u kompaniji Samsung.

Ipak, naučnici upozoravaju da je potrebno dodatno testiranje prije nego što funkcija postane dio svakodnevne upotrebe. Studija još nije prošla stručnu recenziju, a za konačnu potvrdu rezultata biće potrebna istraživanja na većem broju ljudi i van bolničkih uslova.

Samsung za sada nije saopštio kada bi ova opcija mogla zvanično stići na njihove uređaje, ali istraživanje pokazuje da pametni satovi sve više prerastaju u uređaje koji aktivno prate zdravstveno stanje korisnika, a ne služe samo za notifikacije i fitnes funkcije.