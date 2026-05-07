Objavljena lista 10 najprodavanijih telefona na svijetu: Evo ko dominira tržištem u prvim mjesecima 2026.

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

U nastavku saznajte koji su najprodavaniji telefoni na svijetu prema CounterPoint analizi.

10 najprodavanijih telefona na svijetu u 2026 Izvor: Ilija Baošić

Apple suvereno vlada premijum segmentom, dok je Samsung neprikosnoven kada su u pitanju pristupačniji modeli. Ovo su rezultati najnovije analize agencije CounterPoint Research, koji pokazuju da 10 najprodavanijih telefona trenutno čini čak četvrtinu ukupne svjetske prodaje.

Na samom vrhu liste nalazi se iPhone 17 sa tržišnim udjelom od 6%. Odmah iza njega slijede najskuplji modeli iz iste serije - iPhone 17 Pro Max i 17 Pro. Zanimljivo je da se novi iPhone Air nije ni plasirao među prvih deset, dok se stariji iPhone 16 i dalje odlično prodaje i drži šesto mjesto.

Između moćnih Apple-ovih uređaja "uglavili" su se (ne)očekivani favoriti. Treće i četvrto mjesto rezervisano je za povoljne Samsung modele, Galaxy A07 4G i Galaxy A17 5G. Ovi telefoni su postali apsolutni hit na tržištima u razvoju, najviše zahvaljujući obećanoj podršci od šest godina, što je prava rijetkost u ovoj cjenovnoj kategoriji.

Samsung dominira i ostatkom liste sa modelima Galaxy A56 i A36. Interesantno je da južnokorejski gigant nema nijedan flegšip model u top 10. Razlog nije tajna - kupci su čekali premijeru nove Galaxy S26 serije, dok je prošlogodišnji S25 Ultra za dlaku ostao van liste.

Kao jedini "uljez" u dominaciji dva najveća brenda pojavio se ultrapovoljni Redmi A5. Ovaj model je privukao pažnju kao najjeftiniji uređaj na cijeloj listi, dominirajući u segmentu korisnika kojima je cijena presudan faktor.

Izvor: Counterpoint Research Global Handset Model Sales Tracker, Mar 2026 (Prelim)

