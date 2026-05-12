Počela globalna nadogradnja Samsung telefona: Ovo su modeli na koje stiže One UI 8.5

Nakon beta faze, Samsung je "pustio" stabilnu verziju svog najnovijeg One UI 8.5 softvera, a korisnici u Evropi već mogu da odbrojavaju sate do dolaska paketa teškog nekoliko gigabajta.
Samsung je zvanično započeo globalnu isporuku One UI 8.5 softvera za Galaxy pametne telefone i tablete. Stabilna verzija ažuriranja već je dostupna korisnicima u Južnoj Koreji, dok će se na evropskom tržištu pojaviti u narednim danima.
Prvi na listi za novi softver su modeli iz aktuelne Galaxy S25 serije, kao i novi savitljivi telefoni - Galaxy Fold7 i Galaxy Flip7. Odmah nakon njih, ažuriranje će početi da pristiže i na ostale flegšip modele kompanije.
Evo liste uređaja koji će u bliskoj budućnosti dobiti One UI 8.5:
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra i S25 Edge
- Galaxy S25 FE
- Galaxy Fold7 i Galaxy Flip7
- Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Fold 6
- Galaxy Tab S10 i Tab S11
Korisnici koji su već učestvovali u One UI 8.5 beta programu dobiće manji instalacioni paket. S druge strane, za uređaje koji trenutno koriste One UI 8, ažuriranje može biti "teško" nekoliko gigabajta.
Dostupnost nove verzije možete provjeriti ručno u meniju Podešavanja (Settings), pod stavkom ažuriranje softvera (Software update).
Ipak, treba imati na umu da Samsung tradicionalno objavljuje velika ažuriranja u talasima. To znači da se u određenim regionima ili za specifične modele softver može pojaviti sa zakašnjenjem od nekoliko dana, pa čak i nedjelja.