Počela globalna nadogradnja Samsung telefona: Ovo su modeli na koje stiže One UI 8.5

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
Nakon beta faze, Samsung je "pustio" stabilnu verziju svog najnovijeg One UI 8.5 softvera, a korisnici u Evropi već mogu da odbrojavaju sate do dolaska paketa teškog nekoliko gigabajta.

Samsung je zvanično započeo globalnu isporuku One UI 8.5 softvera za Galaxy pametne telefone i tablete. Stabilna verzija ažuriranja već je dostupna korisnicima u Južnoj Koreji, dok će se na evropskom tržištu pojaviti u narednim danima.

Prvi na listi za novi softver su modeli iz aktuelne Galaxy S25 serije, kao i novi savitljivi telefoni - Galaxy Fold7 i Galaxy Flip7. Odmah nakon njih, ažuriranje će početi da pristiže i na ostale flegšip modele kompanije.

Evo liste uređaja koji će u bliskoj budućnosti dobiti One UI 8.5:

  • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra i S25 Edge
  • Galaxy S25 FE
  • Galaxy Fold7 i Galaxy Flip7
  • Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy Fold 6
  • Galaxy Tab S10 i Tab S11

Korisnici koji su već učestvovali u One UI 8.5 beta programu dobiće manji instalacioni paket. S druge strane, za uređaje koji trenutno koriste One UI 8, ažuriranje može biti "teško" nekoliko gigabajta.

Dostupnost nove verzije možete provjeriti ručno u meniju Podešavanja (Settings), pod stavkom ažuriranje softvera (Software update).

Ipak, treba imati na umu da Samsung tradicionalno objavljuje velika ažuriranja u talasima. To znači da se u određenim regionima ili za specifične modele softver može pojaviti sa zakašnjenjem od nekoliko dana, pa čak i nedjelja.

Samsung update nadogradnja

