Da li je ovo kraj dominacije? ChatGPT gubi milione korisnika, ljudi masovno hrle u ruke konkurenta

Broj deinstalacija ChatGPT-a skočio je za 295% u martu 2026. godine.

Izvor: Samuel Boivin / Shutterstock.com

Sredinom 2026. godine vještačka inteligencija više nije tehnološki novitet, već osnovno tkivo naše svakodnevice. Četbotovi su ne samo svuda, već su često toliko dobro maskirani da mnogi i ne shvataju da razgovaraju algoritmom.

Ipak, uprkos ovoj potpunoj integraciji, pionir industrije - ChatGPT - našao se u centru do sada nezabilježenog bojkota potrošača. Preko 2,5 miliona ljudi već je obrisalo aplikaciju, a razlozi se kreću od etičkih briga do straha od intelektualne degradacije društva.

Kada AI obuče uniformu

Izvor: Shutterstock

Glavna varnica koja je zapalila masovno nezadovoljstvo bila je objava ugovora između kompanije OpenAI i američke vlade. Pentagon i Ministarstvo odbrane (DoD) aktivno traže načine da integrišu velike jezičke modele u povjerljive vojne mreže zemlje.

Prema zvaničnom saopštenju američkog Ministarstva odbrane, cilj je da AI "poboljša situacionu svijest i podrži donošenje odluka ratnika u složenim operativnim okruženjima". Jednostavnije rečeno, inteligencija koja vam je nekada pomagala da napišete imejl, sada je postala dio vojnog aparata.

Ova promjena izazvala je talas nepovjerenja. Korisnike brine da li se njihovi lični podaci i privatni razgovori koriste kao gorivo za vojne strategije, a rezultat je bio munjevit - samo tokom marta 2026. godine, broj instalacija ChatGPT-a je dramatično opao, dok je konkurentski Claude postao najtraženija aplikacija.

Podijeljeni tabori

U ovaj veliki poduhvat Pentagona, pored OpenAI-ja, uključeni su i giganti poput kompanija SpaceX, Google, NVIDIA i Amazon. Njihov zadatak je automatizacija logistike, analiza obavještajnih podataka u realnom vremenu i strateško planiranje.

S druge strane, kompanija Anthropic kategorički je odbila da učestvuje u ovakvim poslovima. Njihova zabrinutost se odnosi na upotrebu AI platformi za nadzor građana i u sistemima autonomnog oružja. Upravo je ovaj čvrst stav donio njihovom Claude modelu status "sigurnog utočišta".

Samo dan nakon što je OpenAI ozvaničio saradnju sa vladom, broj preuzimanja aplikacije Claude u SAD skočio je za 37%, a narednog dana za dodatnih 51%. Korisnici očigledno daju prednost kompaniji koja se fokusira na bezbjednu vještačku inteligenciju usklađenu sa ljudskim vrijednostima.

Obećanja kompanije OpenAI i nepoverenje javnosti

Pokušavajući da smiri tenzije, OpenAI je izdao niz zvaničnih saopštenja. Tvrde da se njihovi alati neće koristiti za nadzor američkih građana putem komercijalno prikupljenih ličnih informacija, kao i da usluge neće biti dostupne agencijama poput NSA za potrebe špijunaže.

Naglašavaju da postoje stroge zaštitne mjere i ograničenja o tome kako tačno vojska smije da koristi jezički model. Ipak, nedostatak transparentnosti u prošlosti učinio je korisnike skeptičnim prema trenutnim obećanjima.

Forumi i društvene mreže preplavljeni su diskusijama bivših korisnika koji dijele uputstva za trajno brisanje naloga i otkazivanje pretplata. Statistika je neumoljiva - broj deinstalacija ChatGPT-a skočio je za više od 295% u martu 2026. godine.

Intelektualna lijenost

Izvor: Shutterstock

Pored političkih i etičkih razloga, postoji i dublji, psihološki aspekt ovog pada. Kritičari tvrde da preveliko oslanjanje na ChatGPT dovodi do atrofije kritičkog mišljenja. Ljudi delegiraju čak i najjednostavnije mentalne zadatke mašinama, što na duge staze vodi ka onome što mnogi nazivaju "zaglupljivanjem" društva.

Masovni egzodus iz 2026. godine jasan je signal tehnološkim liderima. Povjerenje je valuta koja se teško stiče, a gubi u sekundi - naročito kada je u pitanju simbioza između vještačke inteligencije i države.

Korisnici više ne prihvataju "besplatno" ili "zgodno" po cijenu svojih principa.

Da li je ovo kraj dominacije kompanije OpenAI ili samo bolan period transformacije, ostaje da se vidi, ali jedno je sigurno - pravila igre su se zauvijek promijenila.