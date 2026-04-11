Kako pravilno postaviti pitanje vještačkoj inteligenciji: 5 pravila koja svako mora da zna

Stručnjaci objašnjavaju da kvalitet odgovora ChatGPT-a i Gemini-ja zavisi od preciznog upita, konteksta i jasno zadatog tona.

Izvor: Yarrrrrbright / Shutterstock.com

Način na koji tražimo informacije se promijenio iz korijena. Više nije dovoljno samo ukucati par ključnih reči kao na Google-u - sa vještačkom inteligencijom morate zapravo da razgovarate.

Kvalitet onoga što dobijete od ChatGPT-a ili Gemini-ja direktno zavisi od toga koliko ste precizni u svojim zahtjevima.

Stručnjaci ističu da više ne moramo mi da se prilagođavamo pretraživačima, već je cilj da nas AI što bolje razumije.

Da biste izvukli maksimum iz svakog upita, pridržavajte se ovih pet jednostavnih pravila:

Dodijelite ulogu. Jedna od najefikasnijih tehnika je da AI-u date specifičan zadatak kroz ulogu. Na primjer, tražite objašnjenje "iz ugla iskusnog naučnika" ili, suprotno tome, "kao da objašnjavaš djetetu od 12 godina". To određuje dubinu i stručnost odgovora.

Koristite primjere. Ako želite da AI napiše mejl ili parafrazira tekst, dajte mu primjer stila koji želite. Primjeri mu služe kao jasan putokaz za strukturu i ton koji očekujete.

Uvijek pružite kontekst. Kontekst je ključan za kvalitetan odgovor. Objasnite zašto vam je informacija potrebna - da li je za posao, fakultet ili opštu informisanost. Što više detalja date o svojoj namjeri, to će AI bolje prilagoditi odgovor.

Odredite stil i ton. Unaprijed naglasite kakav odgovor želite: da li treba da bude sažet, analitičan, šaljiv ili strogo profesionalan. Ovo je posebno važno kada AI koristite za pisanje ili učenje.

Tražite objašnjenja korak po korak. Kod složenih problema, uvijek tražite da AI razloži odgovor na sitnije korake. Ovo vam pomaže da lakše ispratite logiku i provjerite tačnost rezultata, naročito kod logičkih ili matematičkih zadataka.