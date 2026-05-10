Monasi primili humanoidnog robota u svoj red: Dobio ime Gabi i primio posebne zavete

U istorijskom ritualu koji je obišao svijet, jedan korejski hram otvorio je svoja vrata vještačkoj inteligenciji.

Humanoidni robot učestvovao je u budističkoj ceremoniji primanja zavjeta, održanoj u hramu Džogje u centru Seula, prenosi Jonhap.

Ceremoniju je organizovao budistički red Džogje, tokom koje je robot simbolično primio zavjete i dobio ime Gabi.

Robot, visok oko 1,3 metra, učestvovao je u ritualu zajedno sa monasima, odgovarajući na pitanja o posvećenosti Budi i budističkom učenju. Zavjeti su pritom prilagođeni njegovoj prirodi, pa su uključivali pravila poput nenanošenja štete i štednje energije.

Tokom ceremonije, monasi su Gabiju uručili budističku brojanicu sa 108 perli, a događaj je održan uoči proslave Budinog rođendana.

Predstavnici hrama naveli su da je cilj ove inicijative istraživanje mogućnosti koegzistencije ljudi i vještačke inteligencije u duhovnom i društvenom kontekstu. Takođe je potvrđeno da će Gabi učestvovati i na predstojećem festivalu lampiona zajedno sa drugim robotima.

