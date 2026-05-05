Prvi humanoidni policajac na ulicama Kine: Patrolira sa ljudima, trči i zadaje udarce (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Kina intenzivno ulaže u robotiku i vještačku inteligenciju, a humanoidni robot EngineAI T800, koji može da trči i izvodi borbene pokrete, viđen je kako patrolira uz policiju u Šenženu, što je izazvalo brojne reakcije javnosti.

Prvi humanoidni robot policajac na ulicama Kine Izvor: instagram/Evolving.ai

Više nije novost da Narodna Republika Kina polijeće sa robotikom. Policijske patrole već djeluju u Šenženu, gdje su se okupile gomile ljudi da ih gledaju kako obavljaju svoje dužnosti. Od 2035. godine, roboti neće zamijeniti samo fabričke radnike, već i državne službenike. Postojaće roboti koji će biti bebisiterke i pratioci djece ili njegovatelji starijih osoba.

Kompanije poput BYD-a, Geely-ja, FAW-Volkswagen-a, Dongfeng-a i Foxconn-a pominju se među glavnim igračima zainteresovanim za korišćenje robota u fabrikama. Prema pisanju Gardiana, Kina ulaže velika sredstva u robotiku i vještačku inteligenciju, a oko 140 kompanija trenutno radi na razvoju humanoidnih robota.

Prvog maja, korisnici interneta su objavili video snimke na društvenim mrežama na kojima se vidi humanoidni robot kako patrolira ulicama Šenžena sa pripadnicima SWAT-a, objavila je China News Service.

Humanoidni robot EngineAI T800 (slučajno ili ne, ime je isto kao i kod "prvog" Terminatora) visok je 1,73 metra i težak 75 kilograma. Sposoban da izvodi izazovne manevre poput trčanja, borbenih pokreta i okretnih udaraca.

Ovaj robot je viđen kako hoda pored naoružanih policajaca u Šenženu, a internet je odmah reagovao. Ovo nije bila inscenirana demonstracija ili kontrolisani laboratorijski test. Robot se kretao kroz prometni javni prostor, stapajući se sa stvarnim okruženjem i ljudima, što je trenutak učinilo iznenađujuće normalnim.

Robot, koga je razvila kompanija EngineAI, predstavlja novi talas humanoidnih mašina dizajniranih za primjene u stvarnom svijetu. Sa naprednom mobilnošću, vidom zasnovanim na vještačkoj inteligenciji i mogućnostima interakcije sa javnošću, ovi roboti se već testiraju u svakodnevnim okruženjima. Brz prelaz od koncepta do prisustva na ulici je ono što privlači globalnu pažnju.

Kina takođe razmatra uvođenje robotskih patrolnih pasa koji bi služili kao novi "policajci" budućnosti. Oni mogu da snimaju, otkrivaju osumnjičene i prenose poruke građanima. Stručnjaci vjeruju da će mješovite patrole ljudi i robota postati norma u većim kineskim gradovima: od praćenja saobraćaja i sprečavanja nesreća do upravljanja prirodnim katastrofama.

(Mondo.rs)

