Robot iz Kine šutira, maše i okreće se kao čovjek: Titan O1 oponaša ljudske pokrete u milisekundi

Westlake Robotics predstavio je Titan O1, humanoidnog robota koji uz GAE model gotovo trenutno kopira ljudske pokrete i održava ravnotežu.

Kineski startup Westlake Robotics predstavio je humanoidnog robotaTitan O1, koji donosi do sada neviđenu fluidnost pokreta.

Zahvaljujući internom modelu "General Action Expert" (GAE), ovaj robot oponaša ljudske pokrete gotovo trenutno, sa zakašnjenjem od svega nekoliko milisekundi, i to bez ograničenja.

Tokom demonstracije u Hangdžouu, operater u specijalnom odijelu za snimanje pokreta je mahao, okretao se i šutirao loptu. Titan O1 je svaku akciju ponavljao savršeno, od rotacije trupa do precizne dužine koraka.

Sistem je opisan kao "mali mozak opšte namjene".

Osnovni GAE model funkcioniše kao centralni sistem za koordinaciju pokreta. On omogućava robotu da samostalno održava ravnotežu i koordinaciju, prilagođavajući se različitim operaterima i okruženjima bez potrebe za komplikovanim ručnim programiranjem, objašnjava Interesting Engineering.

Ključna karakteristika sistema je takozvana "shadow" funkcija. Ona omogućava robotima da djeluju kao fizički produžeci ljudi u realnom vremenu. Jedan operater može istovremeno da kontroliše više robota koji sinhronizovano obavljaju identične, složene zadatke.

Tehnologija nije vezana samo za Titan O1, odnosno samo za jednu vrstu robota. GAE sistem može da se primijeni na mašine različitih struktura i veličina (takozvani cross-embodiment pristup), što otvara vrata masovnoj primjeni u proizvodnji, zdravstvu i uslugama.

Kako ovi roboti uče posmatranjem, prevođenje ljudskog kretanja u robotsku akciju čini obuku bržom i intuitivnijom, mijenjajući način na koji mašine funkcionišu u fizičkom svijetu.

