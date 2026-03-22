Da li Đoković treba da se zabrine? Humanoidni robot za samo par dana savladao tenis

Unitree G1 je uz LATENT sistem naučio je da igra tenis, reaguje u realnom vremenu i poslije nekoliko dana testiranja počeo da pobjeđuje ljude.

Humanoidni roboti do sada su uglavnom oduševljavali time što hodaju i održavaju ravnotežu. Unitree G1 je sada otišao korak dalje. Na novom snimku koji se munjevito raširio mrežama vidi se kako ravnopravno igra tenis protiv ljudi, zahvaljujući sistemu učenja pokreta koji mu omogućava da reaguje gotovo instinktivno.

Iza svega stoji novi sistem učenja pokreta LATENT, koji su razvili istraživači sa Univerziteta Đinghua i kompanije Galbot. Riječ je o pristupu koji bi mogao značajno da promijeni način na koji humanoidni roboti usvajaju složene fizičke vještine. Umjesto klasičnog oslanjanja na savršeno snimljene pokrete za svaki mogući scenario, LATENT polazi od nečeg daleko praktičnijeg.

Sistem koristi pet sati snimljenih, nesavršenih fragmenata ljudskih pokreta kao osnovu za treniranje modela. Upravo u tome leži njegova najveća prednost. Robot ne uči samo da kopira unaprijed zadate radnje, već da iz tih podataka sam gradi i usavršava sopstvene pokrete.

Ključni dio sistema je to što model donosi odluke unutar latentnog prostora akcija. To mu omogućava brze reakcije i koordinaciju cijelog tela u realnom vremenu. Zahvaljujući tome, humanoidni robot uspješno reaguje čak i na loptice koje se kreću brzinom većom od 15 metara u sekundi.

Na snimku koji je objavio profil Zhikai Zhang vidi se kako Unitree G1 razmjenjuje udarce sa ljudskim protivnicima na teniskom terenu. Robot se kreće ubjedljivo, igra i forhend i bekhend, a pritom uspijeva da održi ritam igre.

Introducing LATENT: Learning Athletic Humanoid Tennis Skills from Imperfect Human Motion Data



Dynamic movements, agile whole-body coordination, and rapid reactions. A step toward athletic humanoid sports skills.



Project:

— Zhikai Zhang (@Zhikai273)March 15, 2026

Iako je jasno da ne bi mogao da namuči Đokovića, to ne umanjuje utisak da ne gledamo samo tehnološki eksperiment, već vrlo ozbiljan skok u razvoju robotike.

Prema navodima iz objave, napredak je bio izuzetno brz. Prvog dana testiranja robot nije mogao da vrati nijedan servis. Do kraja eksperimenta, istraživači su priznali da više nisu mogli da ga pobijede.

Autori projekta odlučili su da cijeli rad učine javno dostupnim. Dodatni detalji, uključujući naučni rad i programski kod, dostupni su na zvaničnoj stranici projekta. To znači da će i drugi istraživači moći da prouče pristup koji stoji iza ovog proboja, piše Klix.

Ovakva demonstracija jasno pokazuje koliko se brzo pomijeraju granice u robotici i vještačkoj inteligenciji. To otvara prostor za mnogo širu primjenu, od sporta i industrije do svakodnevnih zadataka koji su se donedavno smatrali isključivo ljudskim.