33 godine bez ažuriranja: Zašto Microsoft još uvijek nije uklonio ovu alatku iz Windowsa?

Autor Dušan Volaš
Iako Microsoft agresivno modernizuje svaki kutak svog sistema, jedan program i dalje prkosi vremenu.

Character Map je Windows 11 alatka stara 33 godine Izvor: Melnikov Dmitriy / Shutterstock.com

Windows 11 krije softverski antikvitet koji je sa nama još od verzije NT 3.1. Čuveni Character Map star je preko 33 godine, a za sve to vrijeme gotovo da nije dobio nijedno značajno ažuriranje.

Nedavna rasprava na internetu podsjetila je mnoge na ovaj zaboravljeni alat. Njegova funkcija je krajnje jednostavna - prikazuje sve dostupne karaktere instaliranih fontova, kako bi korisnici mogli da pronađu specijalne simbole i njihove kodove za unos.

Tabela nudi i napredni prikaz sa grupisanjem po setovima karaktera i pretragom po ulaznom kodu. Za dizajnere, programere i ljude koji rade sa dokumentima, ovaj alat je i dalje nezamjenljiv kada im je potrebna precizna oznaka ili specifičan simbol.

Iako Windows 11 ima modernu zamjenu u vidu Emoji panela (prečica "Win + ."), on je usmjeren na brzi unos popularnih emotikona. S druge strane, Character Map je dizajniran za profesionalne potrebe i pokriva neuporedivo širi opseg simbola.

Zanimljivo je da su se mnogi korisnici pobunili na internetu kada su se pojavili predlozi da Microsoft konačno ukloni ovaj program. Njihovi argumenti su praktične prirode - alat zauzima minimalno memorije, ne smeta nikome dok se ne koristi i jednostavno nije nametljiv.

Čini se da Microsoft deli to mišljenje. Dok je legendarni WordPad ne tako davno i zvanično uklonjen, Character Map i dalje opstaje u Windowsu 11.

