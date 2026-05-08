Zašto Windows još uvijek koristi tehnologiju iz 90-ih? Microsoft otkrio tajnu koje ne može da se riješi

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Iz Microsoft-a su priznali da se Windows 11 i u 2026. godini oslanja na "temelje" postavljene još u vrijeme disketa.

Windows još uvijek koristi tehnologiju iz 90-ih Izvor: YouTube / Psivewri

Ako pitate Microsoft, Windows 11je najmoderniji sistem ikada napravljen. Međutim, jedan od njegovih najvažnijih inženjera upravo je otkrio da ispod "šminke" i novih ikonica, Windows i dalje pokreće tehnologija koja datira još iz prošlog vijeka.

Zapravo, svaki put kada kliknete desnim tasterom miša na neki fajl, vi pokrećete kod koji je napisan još devedesetih godina.

U pitanju je čuveni Win32 API, tehnologija koja je svoju masovnu primjenu dobila još na Windowsu 95. Iako zvuči nevjerovatno da se u 2026. godini oslanjamo na tako staro rješenje, Microsoft jednostavno ne može da ga se riješi.

Mark Rušinović, tehnički direktor platforme Microsoft Azure, priznao je da niko u kompaniji nije planirao da ovaj sistem poživi toliko dugo.

"Da li je iko devedesetih očekivao da će Win32 i dalje biti glavni temelj sistema u 2026. godini? Mislim da slobodno mogu da kažem - ne. Niko to nije očekivao, jer smo za 2026. planirali leteće automobile i baze na Mjesecu, a ne Win32 koji je dizajniran u vrijeme Windowsa 95", tvrdi CTO.

Rušinović objašnjava da je ovaj stari kod postao neka vrsta "temeljnog kamena". Na njemu su izgrađene hiljade aplikacija i čitavi ekosistemi, pa bi njegovo uklanjanje srušilo Windows kakav poznajemo.

Zanimljivo je da je Microsoft nekoliko puta pokušao da "resetuje" situaciju i natjera developere na modernija rješenja.

"Bilo je trenutaka u istoriji Microsofta kada smo mislili da ćemo potpuno zamijeniti taj sistem, ali se to nije završilo onako kako su mnogi očekivali. I dalje postoji jasna podjela između klasičnog softvera i onoga što koristimo u pretraživačima", objašnjava Rušinović.

Iako danas nemamo baze na Mjesecu, imamo Windows 11 koji, uprkos svom modernom izgledu, i dalje zavisi od koda napisanog u vrijeme kada smo igre i programe razmjenjivali na disketama. Nevjerovatno, zar ne?

(Smartlife/Mondo) 

