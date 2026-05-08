Zašto Windows još uvijek koristi tehnologiju iz 90-ih? Microsoft otkrio tajnu koje ne može da se riješi

Iz Microsoft-a su priznali da se Windows 11 i u 2026. godini oslanja na "temelje" postavljene još u vrijeme disketa.

Izvor: YouTube / Psivewri

Ako pitate Microsoft, Windows 11je najmoderniji sistem ikada napravljen. Međutim, jedan od njegovih najvažnijih inženjera upravo je otkrio da ispod "šminke" i novih ikonica, Windows i dalje pokreće tehnologija koja datira još iz prošlog vijeka.

Zapravo, svaki put kada kliknete desnim tasterom miša na neki fajl, vi pokrećete kod koji je napisan još devedesetih godina.

U pitanju je čuveni Win32 API, tehnologija koja je svoju masovnu primjenu dobila još na Windowsu 95. Iako zvuči nevjerovatno da se u 2026. godini oslanjamo na tako staro rješenje, Microsoft jednostavno ne može da ga se riješi.

Mark Rušinović, tehnički direktor platforme Microsoft Azure, priznao je da niko u kompaniji nije planirao da ovaj sistem poživi toliko dugo.

"Da li je iko devedesetih očekivao da će Win32 i dalje biti glavni temelj sistema u 2026. godini? Mislim da slobodno mogu da kažem - ne. Niko to nije očekivao, jer smo za 2026. planirali leteće automobile i baze na Mjesecu, a ne Win32 koji je dizajniran u vrijeme Windowsa 95", tvrdi CTO.

Did anyone expect Win32 to still be going strong in 2026? Mark Russinovich explains why its deep roots in Windows—and the massive ecosystem built on top—have given it serious staying power. Turns out “legacy” can still mean essential.



SysInternals site:https://t.co/BOsLvgAn81pic.twitter.com/6Yd3ipX42p — Microsoft Dev Docs (@docsmsft)May 6, 2026

Rušinović objašnjava da je ovaj stari kod postao neka vrsta "temeljnog kamena". Na njemu su izgrađene hiljade aplikacija i čitavi ekosistemi, pa bi njegovo uklanjanje srušilo Windows kakav poznajemo.

Zanimljivo je da je Microsoft nekoliko puta pokušao da "resetuje" situaciju i natjera developere na modernija rješenja.

"Bilo je trenutaka u istoriji Microsofta kada smo mislili da ćemo potpuno zamijeniti taj sistem, ali se to nije završilo onako kako su mnogi očekivali. I dalje postoji jasna podjela između klasičnog softvera i onoga što koristimo u pretraživačima", objašnjava Rušinović.

Iako danas nemamo baze na Mjesecu, imamo Windows 11 koji, uprkos svom modernom izgledu, i dalje zavisi od koda napisanog u vrijeme kada smo igre i programe razmjenjivali na disketama. Nevjerovatno, zar ne?

(Smartlife/Mondo)