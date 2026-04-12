"Shut down" nije dovoljan: Ovu Windows opciju morate isključiti ako želite da zaista ugasite računar

Fast Startup sprečava potpuno osvježavanje Windows sistema prilikom gašenja i može da zadrži stare bagove. Srećom, postoji jednostavan način da to riješite.

Izvor: lilgrapher / Shutterstock.com

Ako otvorite "Task Manager" i vidite da vaš računar radi već 14 dana, a vi ste ga "ugasili" sinoć - nemojte paničiti. Krivac je Fast Startup, podrazumijevano uključena funkcija zbog koje se proces isključivanje Windows-a pretvara u hibrid između potpunog gašenja i hibernacije.

Kada kliknete na "Shut down", Windows zapravo ne gasi kernel i drajvere, već ih snima na disk. Iako ovo ubrzava sljedeće pokretanje sistema, istovremeno "zamrzava" i sve trenutne bagove ili curenja memorije, koje vaš računar ponovo učitava čim pritisnete dugme za paljenje.

Postoji velika razlika između ovakvog gašenja i onoga što hardveru zaista treba - i baš zato je važno da znate sljedeće:

Restart je često bolje rješenje od klasičnog gašenja: Ironično, restartovanje zaobilazi Fast Startup i potpuno osvježava sistem iz korijena. Međutim, samo potpuno gašenje dozvoljava komponentama da se potpuno, narodski rečeno, odmore.

"Duhovi" u softveru: Loši drajveri i pozadinski procesi često ostavljaju tragove u RAM-u. Ako koristite hibridno gašenje, te greške mogu da se iznova vraćaju, što vremenom dovodi do usporavanja i bagova koje klasičan "shut down" ne rješava.

Trik sa Shift tasterom: Da biste zaista ugasili računar bez mijenjanja sistemskih podešavanja, držite taster Shift na tastaturi dok klikćete na opciju "Shut down". Primijetite li da gašenje traje par sekundi duže, to je znak da je sistem konačno "ubio" sve sesije i da će sljedeće pokretanje biti potpuno čisto.

Za one koji imaju brze NVMe diskove, Fast Startup štedi svega dvije-tri sekunde, što nije vrijedno potencijalnih sistemskih bagova. Ovu opciju možete trajno isključiti u "Control Panel-u" pod stavkom "Power Options".

Ne morate ovo da raditi svake večeri, ali bar jednom nedjeljno priuštite svom računaru "digitalno dubinsko čišćenje". To je najjednostavniji način da spriječite da se vrhunska mašina pretvori u trom i nestabilan uređaj.