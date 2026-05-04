Microsoft objavio pa hitno obrisao: Da li je 16 GB RAM-a postalo premalo za Windows 11?

Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
Dok cijene memorije vrtoglavo rastu, korisnici Windows 11 računara nisu najbolje primili sada već obrisanu objavu Microsofta.

Microsoft je podigao prašinu nakon što je objavio, a zatim ekspresno obrisao tekst u kojem je tvrdio da je 32 GB RAM-a novi standard za bezbrižan rad Windows 11 računara.

U spornoj objavi, koju je prvi primijetio portal Windows Latest, kompanija je direktno navela da je 16 GB memorije samo "početna tačka" za gejmere, dok je 32 GB neophodno za rad bez briga. Ova preporuka je razbjesnela korisnike, naročito jer se minimalni zahtjevi za Windows 11 i dalje drže na zastarjelih 4 GB, dok se veliki broj novih računara i dalje prodaje sa svega 8 GB.

Razlozi za ovaj "tihi" pritisak na korisnike je način na koji Windows 11, igre, Chromium, WebView2 i druge moderne aplikacije troše resurse:

"Za većinu gejmera, 16 GB RAM-a predstavlja praktičnu polaznu tačku. Prelazak na 32 GB RAM-a pomaže ako paralelno sa igrama koristite Discord, pregledače ili alate za strimovanje. Ta dodatna memorija takođe daje novijim igrama više prostora za rad, kako zahtjevi za memorijom nastavljaju da rastu".

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da Microsoft pokušava da nametne 32 GB kao "novu normalnost", što se poklapa sa njihovom agresivnom promocijom vještačke inteligencije. Iako se ranije tvrdilo da su Copilot+ PC uređaji sa 16 GB memorije vrhunac ponude, u novoj objavi je sugerisano da ni to više nije dovoljno za ozbiljne korisnike.

Nakon što su društvene mreže planule, Microsoft je povukao objavu, obrisao arhivu i preusmjerio link na početnu stranu. Ovaj potez djeluje kao pokušaj kontrole štete, dok izvršni direktor Satja Nadela istovremeno obećava da kompanija radi na optimizaciji sistema za uređaje sa manje memorije.

Iako je dokument nestao, jasna je poruka koju Microsoft pokušava da provuče "ispod radara". U svijetu gdje softver postaje sve zahtjevniji, a cijene memorije skaču do nezapamćenih visina, granica od 32 GB RAM-a polako prestaje da se smatra luksuzom i postaje realnost koju ćemo morati da platimo.

