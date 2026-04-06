Evropa pravi svoj Office i udara na Microsoft: Odmah izbio skandal oko projekta

Euro-Office je novi evropski paket alata kao alternativa Microsoft-u, ali je lansiranje odmah izazvalo optužbe za kršenje licenci uslijed političkih tenzija.

Izvor: Alex Photo Stock / Shutterstock.com

Evropski tehnološki krugovi bruje o novom ambicioznom projektu koji bi mogao da uzdrma dominaciju američkih giganata. Konzorcijum firmi, predvođen kompanijama Nextcloud, Ionos i Proton, razvio je Euro-Office, besplatni paket za produktivnost namijenjen vladama i kompanijama koje žele alternativu Microsoft Office-u.

Projekat je nastao kao direktan odgovor na potrebu za digitalnim suverenitetom Evrope, kako bi kritična infrastruktura i podaci ostali pod isključivom evropskom jurisdikcijom.

Euro-Office je izgrađen na bazi postojećeg OnlyOffice koda i nudi kompletan set alata - procesor teksta, tabele, prezentacije i PDF editor. Potpuno podržava Microsoft formate (docx, pptx, xlsx), a njegova prva verzija je već dostupna na GitHub-u, dok se zvanično stabilno izdanje očekuje ovog lejta.

Izvor: GitHub / Euro-Office

Međutim, lansiranje je odmah izazvalo oštre reakcije. OnlyOffice je optužio autore Euro-Office-a za kršenje licenci i "neprijateljsko otcjepljenje" (fork) koda.

"Bilo koji argument da se modifikovana ili izvedena verzija softvera može distribuirati pod 'čistom' AGPLv3 licencom, isključujući dodatne uslove nametnute u skladu sa članom 7, pravno je neosnovan", navodi se u zvaničnom saopštenju OnlyOffice-a.

S druge strane, developeri Euro-Office-a tvrde da je ovakav potez bio neophodan zbog geopolitičkih tenzija. Oni ističu da OnlyOffice ima ruske korene i da je veći dio njihovog tima i dalje u Rusiji, što vide kao nepremostivu prepreku za povjerenje u trenutnoj političkoj klimi, prenosi TechSpot.

Na svom GitHub-u oni navode da su doprinosi projektu OnlyOffice "nemogući ili u velikoj mjeri obeshrabreni", kao i da su "uputstva za izgradnju nepouzdana, zastarjela ili jednostavno pokvarena".

Za zagovornike Euro-Office-a, ovo je put ka softverskoj nezavisnosti pod sloganom "Made in Europe", dok je za drugu stranu ovo primer kako političko nepovjerenje može da podijeli globalnu programersku zajednicu.