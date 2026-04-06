Evropa pravi svoj Office i udara na Microsoft: Odmah izbio skandal oko projekta

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Euro-Office je novi evropski paket alata kao alternativa Microsoft-u, ali je lansiranje odmah izazvalo optužbe za kršenje licenci uslijed političkih tenzija.

Euro-Office je evropska alternativa Microsoft Office-u Izvor: Alex Photo Stock / Shutterstock.com

Evropski tehnološki krugovi bruje o novom ambicioznom projektu koji bi mogao da uzdrma dominaciju američkih giganata. Konzorcijum firmi, predvođen kompanijama Nextcloud, Ionos i Proton, razvio je Euro-Office, besplatni paket za produktivnost namijenjen vladama i kompanijama koje žele alternativu Microsoft Office-u.

Projekat je nastao kao direktan odgovor na potrebu za digitalnim suverenitetom Evrope, kako bi kritična infrastruktura i podaci ostali pod isključivom evropskom jurisdikcijom.

Euro-Office je izgrađen na bazi postojećeg OnlyOffice koda i nudi kompletan set alata - procesor teksta, tabele, prezentacije i PDF editor. Potpuno podržava Microsoft formate (docx, pptx, xlsx), a njegova prva verzija je već dostupna na GitHub-u, dok se zvanično stabilno izdanje očekuje ovog lejta.

Izvor: GitHub / Euro-Office

Međutim, lansiranje je odmah izazvalo oštre reakcije. OnlyOffice je optužio autore Euro-Office-a za kršenje licenci i "neprijateljsko otcjepljenje" (fork) koda.

"Bilo koji argument da se modifikovana ili izvedena verzija softvera može distribuirati pod 'čistom' AGPLv3 licencom, isključujući dodatne uslove nametnute u skladu sa članom 7, pravno je neosnovan", navodi se u zvaničnom saopštenju OnlyOffice-a.

S druge strane, developeri Euro-Office-a tvrde da je ovakav potez bio neophodan zbog geopolitičkih tenzija. Oni ističu da OnlyOffice ima ruske korene i da je veći dio njihovog tima i dalje u Rusiji, što vide kao nepremostivu prepreku za povjerenje u trenutnoj političkoj klimi, prenosi TechSpot.

Na svom GitHub-u oni navode da su doprinosi projektu OnlyOffice "nemogući ili u velikoj mjeri obeshrabreni", kao i da su "uputstva za izgradnju nepouzdana, zastarjela ili jednostavno pokvarena".

Za zagovornike Euro-Office-a, ovo je put ka softverskoj nezavisnosti pod sloganom "Made in Europe", dok je za drugu stranu ovo primer kako političko nepovjerenje može da podijeli globalnu programersku zajednicu.

Možda će vas zanimati

