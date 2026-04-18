Skriveni Windows trik za koji mnogi ne znaju: Jednim potezom obrišite haos sa ekrana

Jednostavnim protresanjem prozora možete sakriti sve ostale aplikacije i brzo očistiti ekran bez dodatnog kliktanja.

Postoji Windows trik koji jednim potezom rješava haos na desktopu, a većina korisnika nikada nije čula za njega.

Ako uhvatite prozor za gornju ivicu i brzo ga protresete, svi ostali otvoreni programi će se odmah minimizovati. Na ekranu će ostati samo ono na čemu radite, bez dodatnog kliktanja.

Ova funkcija je prvi put predstavljena još 2009. godine u Windowsu 7 pod nazivom Aero Shake. U Windowsu 11 i dalje postoji, ali pod imenom Title bar window shake. Problem je što je Microsoft danas ostavlja isključenu, pa je većina korisnika nikada ni ne primijeti.

Trik radi i u suprotnom smjeru. Kada ponovo protresete isti prozor, svi prethodno minimizovani programi vraćaju se na svoje mjesto. Funkcija posebno može biti veoma korisna tokom video poziva, kada treba brzo da sakrijete privatne aplikacije pre dijeljenja ekrana.

Da biste uključili ovu opciju, otvorite Podešavanja, zatim idite na Sistem i izaberite Multitasking. Tu ćete pronaći opciju za prodrmavanje prozora koju treba da uključite.

Promjena se primjenjuje odmah, bez potrebe za restartom računara.

Ukoliko ne želite da protresate prozor, uvijek možete koristiti prečicu Win+Home, koja će takođe minimizovati sve prozore osim aktivnog. Alternativno, prečica Win+D će sakriti baš sve otvorene prozore i prikazati Desktop.