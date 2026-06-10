Evropska komisija optužila Apple da laže: Ovo je pravi razlog zašto Siri AI neće stići u Evropu

Nakon što je Apple objavio da Siri AI neće biti dostupna u Evropi zbog strogih regulatora, Evropska komisija je oštro uzvratila tvrdnjom da je to isključivo odluka kompanije.

Izvor: YouTube / Apple

Evropska komisija oglasila se povodom zvaničnog saopštenja kompanije Apple da njen novi Siri AI sistem vještačke inteligencije neće odmah biti dostupan u zemljama Evropske unije.

Predstavnik Komisije Tomas Rene izjavio je u Briselu da je to isključivo odluka kompanije, naglasivši da u evropskom Aktu o digitalnim tržištima ne postoji nijedna stavka koja zabranjuje uvođenje novih proizvoda na tržište EU.

Prema stavu Brisela, tehnološki gigant jednostavno nije uspio da kreira mehanizme koji bi osigurali usklađenost sa ključnim evropskim normama o privatnosti.

Apple se navodno obratio Evropskoj komisiji sa zahtjevom da bude izuzet od pravila kompatibilnosti sa drugim uslugama, umjesto da razvije tehnička rješenja koja ispunjavaju evropske bezbjednosne standarde, što je EK glatko odbila.

Ovakav stav Brisela direktno je kontradiktoran zvaničnim tvrdnjama kompanije iz Kalifornije.

Apple je prethodno najavio da Siri AI neće biti dostupan u novim verzijama operativnih sistema iOS i iPadOS za evropsko tržište, pravdajući to nedostatkom konstruktivne saradnje od strane evropskih regulatora.

Izvor: YouTube / Apple

Potpredsjednik kompanije za softverski inženjering Kreg Federigi izrazio je duboko razočaranje i naveo da su regulatori odbili sve prijedloge kompanije.

Među odbijenim rješenjima je i bezbjednosni sistem koji je trebalo da omogući virtuelnim asistentima konkurentskih kompanija da bezbedno pristupe istim funkcijama uređaja kao i Siri AI.

Evropska komisija je na to odgovorila tvrdnjom da Apple uopšte nije pregovarao o konkretnim tehničkim rješenjima, već je samo tražio opšte izuzeće od zakona.

Sa druge strane, iz kompanije tvrde da strogi zahtjevi evropskog zakona praktično primoravaju bilo koji AI sistem da dobije skoro neograničen pristup privatnim podacima na uređaju korisnika.

Kao rezultat ovog sukoba, nakon objavljivanja operativnog sistema iOS 27 i drugih velikih ažuriranja krajem ove godine, korisnici u EU ostaće uskraćeni za Siri AI i njegove nove opcije na svojim iPhone uređajima.

Apple je saopštio da se nada lansiranju vještačke inteligencije u Evropi u budućnosti, ali nije naveo nikakve rokove za postizanje dogovora.

Ovaj potez predstavlja ogroman poslovni rizik, jer je Evropa donijela skoro 27% ukupne prodaje kompanije Apple u prethodnoj finansijskoj godini.

Evropski zakonodavci poručuju da je cilj novih pravila ograničavanje moći tehnoloških giganata i pružanje veće slobode konkurentima, dok bi kršenje ovih normi moglo koštati kompaniju kazne u iznosu do 10% globalnog godišnjeg prometa.