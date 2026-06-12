logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Apple sprema MacBook Ultra: Ekran na dodir, Dynamic Island, moćni M6 čip i značajno viša cijena

Apple sprema MacBook Ultra: Ekran na dodir, Dynamic Island, moćni M6 čip i značajno viša cijena

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Analitičari tvrde da će novi MacBook biti osjetno skuplji od dosadašnjih modela.

Apple sprema MacBook Ultra Izvor: Yalcin Sonat / Shutterstock.com

Kompanija Apple se priprema za istorijski preokret u svojoj liniji računara, pošto su se pojavili novi dokazi da bi do kraja ove godine mogla da lansira prvi MacBook sa ekranom osjetljivim na dodir.

Poznati kineski insajder Instant Digital potvrdio je ranije glasine o implementaciji touchscreen ekrana, a iako on nije precizirao o kom je tačno modelu riječ, svi dosadašnji izvještaji ukazuju na to da je u pitanju potpuno novi MacBook Ultra.

Iako nijedan prenosni računar ove kompanije do sada nije imao ovakvu funkciju, Apple je kroz softver već počeo da priprema teren za veliku promjenu.

Najnoviji operativni sistem macOS 27 Golden Gate donio je podršku za dodir putem opcije Sidecar (korišćenje iPad-a kao sekundarnog ekrana). Pored toga, sistem već sadrži komande prilagođene prstima, poput opcije "pull-down to refresh" u aplikacijama Safari, Mail i News.

Novi MacBook Ultra bi prema najavama trebalo da dobije napredni OLED ekran na dodir koji će prikazivati kontekstualne menije i opcije u zavisnosti od toga šta korisnik dodiruje na ekranu.

Takođe, spekuliše se da će ovaj laptop naslijediti i prepoznatljivi Dynamic Island izrez.

Uz novi ekran, tehnološki gigant navodno planira da svoj najbolji laptop opremi i najnovijom generacijom procesora - moćnim M6 čipom.

Ipak, sve ove hardverske i softverske nadogradnje direktno će uticati na novčanike kupaca. Prve procjene analitičara sugerišu da će početna cijena novog modela biti za čak 20% viša u poređenju sa aktuelnom serijom MacBook Pro računara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Apple macbook

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS