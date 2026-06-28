Odmah oslobodite 6 GB na svom Android telefonu: Dovoljno je samo da deaktivirate ovu aplikaciju

Skrivena aplikacija zauzima najmanje 6 gigabajta skladišnog prostora, ali je možete bezbjedno deaktivirati i ukloniti njena ažuriranja kroz podešavanja telefona.

Izvor: Ilija Baošić

Jedna aplikacija na vašem Android telefonu, za koju vjerovatno nikada niste čuli, vam trenutno "krade" tačno 6 GB skladišnog prostora. Ova aplikacija zove se AICore i razvio ju je sam Google, a uopšte vas nije pitao da li je želite, niti je prikazuje na uobičajenoj listi aplikacija.

Ova skrivena alatka služi da pokreće funkcije vještačke inteligencije koje se izvršavaju lokalno na uređaju, bez slanja podataka na cloud.

Ona obezbjeđuje pametne opcije poput automatske korekcije gramatike u Gboard tastaturi, prepoznavanje govora, inteligentne odgovore na aplikacijama poput WhatsApp-a, kao i ekskluzivne Pixel funkcije poput prepoznavanja slika.

Iako lokalna obrada podataka zvuči odlično jer štiti privatnost i radi bez interneta, problem je što AICore konstantno "proždire" slobodan prostor. Tih 6 GB je zapravo minimum.

Naime, kada Google pusti ažuriranje za svoj AI model Gemini Nano, aplikacija na telefonu zadržava i staru i novu verziju i do tri dana kako bi provjerila stabilnost sistema. Zbog toga AICore često zauzima i znatno više prostora.

Dobra vijest je da ovu funkciju možete da zaustavite i tako odmah oslobodite gomilu prostora, a da u svakodnevnom radu telefona ne primijetite nikakve nedostatke. Pošto je u pitanju sistemska aplikacija za Android 14 i novije sisteme, ne možete je klasično deinstalirati, ali je možete potpuno deaktivirati.

Izvor: SMARTLife

Procedura je jednostavna. Uđite u Podešavanja (Settings) > Aplikacije (Apps), pa u gornjem desnom uglu kliknite na tri tačke (ili ikonicu za filtriranje) i izaberite opciju Prikaži sistemske aplikacije (Show system apps).

Pronađite AICore na listi, uđite u nju i kliknite na Prinudno zaustavi (Force stop), a zatim na Deaktiviraj (Disable).

Za sam kraj, ponovo kliknite na tri tačke u gornjem desnom uglu unutar te aplikacije i izaberite Deinstaliraj ažuriranja (Uninstall updates).

To je sve što je potrebno da uradite kako biste vratili 6 GB prostora koji možete iskoristiti za slike, snimke ili neke druge aplikacije. Ukoliko se nekada predomislite i poželite ove AI opcije nazad, dovoljno je da ponovo aktivirate AICore u podešavanjima i telefon će sam, u pozadini, ponovo preuzeti Gemini Nano model.