ChatGPT stigao na Viber i potpuno je besplatan: Evo kako se koristi i šta sve može

ChatGPT sada možete da koristite direktno u Viber aplikaciji - samostalno, ali i i kao pomoćnika kojeg uvijek možete prizvati u svim razgovorima.

Izvor: Viber

Viber i OpenAI zvanično su lansirali veliko partnerstvo koje korisnicima u Srbiji donosi ChatGPT direktno unutar aplikacije za razmjenu poruka. Nove funkcije već su dostupne za iOS i Android korisnike, dok verzija za računare stiže uskoro.

Kako tvrde iz kompanije, glavni cilj ovog partnerstva je da vještačka inteligencija postane dostupna svima, čak i onima bez ikakvog tehničkog znanja.

Za početak, ChatGPT se može koristiti kao zaseban kontakt sa kojim se samostalno možete dopisivati unutar Viber aplikacije, gdje mu možete postavljati pitanja i razrađivati ideje. Dobio je čak i poseban taster na sredini navigacione trake na dnu ekrana. Ne morate čak ni da imate otvoren ChatGPT nalog, mada prijava otključava širi opseg mogućnosti.

Posebno je korisna mogućnost prizivanja ChatGPT četbota u razgovorima koje vodite sa drugim ljudima. Dovoljno je da ukucate "@ChatGPT" u privatnom ili grupnom razgovoru i dobićete odgovor direktno u konverzaciji. Ti odgovori se vizuelno razlikuju od ostalih poruka i biće vidljivi svima, a AI vidi samo tu konkretnu poruku u kojoj je označen, a ne kompletan kontekst prepiske.

Što se tiče privatnosti, iz Vibera poručuju da ona ostaje centralni dio sistema. Pozivi i poruke su i dalje zaštićeni end-to-end enkripcijom, a ChatGPT obrađuje isključivo tekst, sliku ili zahtjev koji mu sami pošaljete.

Ukoliko povežete svoj ChatGPT nalog, aktivnosti podliježu standardnim pravilima OpenAI-ja o zadržavanju podataka, dok u suprotnom sve radi uz minimalnu obradu informacija.

Povodom ovog lansiranja, oglasio se i Torben Severson, potpredsjednik i šef globalnog poslovnog razvoja u OpenAI-u:

"Aplikacije za razmjenu poruka su ambijent u kome se odvija izuzetno značajan dio svakodnevnog života. ChatGPT na Viberu ljudima može pružiti korisnu, kreativnu podršku direktno u trenutku kada im je potrebna - od pronalaženja pravih riječi do nadoknađivanja propuštenog u brzim prepiskama ili kroz mijenjanje fotografija. Srećni smo što ćemo kroz saradnju sa Rakuten Viberom ove alate podijeliti unutar aplikacije za njihovu svakodnevnu upotrebu".

Ovo partnerstvo je dio šire "Triple 20" inicijative Rakuten grupe, koja je fokusirana na to da kroz vještačku inteligenciju drastično unapredi svakodnevno korisničko iskustvo.

Na krilima AI revolucije, Viber je uveo još nekoliko moćnih alata koje vrijedi isprobati: