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Uprkos bojkotu: ChatGPT dobio milijardu korisnika mjesečno za rekordno vrijeme

Uprkos bojkotu: ChatGPT dobio milijardu korisnika mjesečno za rekordno vrijeme

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
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OpenAI je velikom razlikom potoptio prethodnog rekordera, ali uspjeh prate ozbiljni potresi.

chatgpt oborio rekord milijardu korisnika mjesečno Izvor: Yarrrrrbright / Shutterstock.com

Zvanično je! ChatGPT je upravo postao aplikacija koja je najbrže u istoriji stigla do milijardu aktivnih korisnika mjesečno.

Ovim rezultatom, postignutim za samo tri i po godine, potučen je prethodni rekord koji su držale Google Mape, kojima je za istu brojku bilo potrebno oko pet godina.

Međutim, ovaj istorijski uspjeh prate ozbiljni skandali i masovno nezadovoljstvo korisnika.

Nakon što je kompanija OpenAI potpisala ugovor o saradnji sa Pentagonom, broj brisanja aplikacije ChatGPT skočio je za nevjerovatnih 295% u samo jednom danu. Korisnici su burno reagovali na povezivanje sa vojskom zbog straha od masovnog nadzora i špijuniranja građana.

Ovaj skandal je najviše iskoristio glavni rival Claude, čiji je broj korisnika zbog toga skočio za 640%, dok je Meta AI zabilježila eksplozivan rast od čak 973%.

Paradoksalno, iako upotreba vještačke inteligencije obara sve rekorde, javno mnjenje ima sve gori stav prema ovoj tehnologiji zbog ugovora sa tajnim službama i masovnog gubitka radnih mjesta.

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ChatGPT rekord korisnici

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