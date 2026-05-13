ChatGPT riješio problem koji je mučio svijet 60 godina: Matematičari u nevjerici, do rješenja došao laik

Autor Vesna Kerkez
23-godišnjak bez matematičkog obrazovanja je uz pomoć GPT-5.4 modela uspio da riješi zagonetku koja je mučila matematičare više od 60 godina.

chatgpt riješio stari matematički problem Izvor: Shutterstock, T. F. Bloom, Erdős Problem #1196

Da li je ChatGPT upravo riješio zagonetku koja je mučila matematičare više od šest decenija? Iako su mnogi oprezno primili vijest o ovom podvigu, odgovor vodećih stručnjaka je - da.

Prošlog mjeseca, 23-godišnji Lijam Prajs podijelio je rješenje jednog od takozvanih "Erdešovih problema". Riječ je o seriji čuvenih i nevjerovatno složenih matematičkih hipoteza koje je iza sebe ostavio mađarski matematičar Pal Erdeš.

Iako su se oko ovih problema decenijama "lomili" najveći svjetski umovi, Prajs, koji uopšte nema matematičku pozadinu, do rješenja problema "1196" došao je jednostavno - pitao je GPT-5.4 za odgovor.

Iako su se mnoga AI rješenja do sada ispostavila kao netačna, stručnjaci tvrde da je ovog puta stvar prava. Čuveni matematičar Terens Tao sa Univerziteta u Kaliforniji objasnio je zašto su ljudi decenijama griješili: "Ljudi su analizirali taj problem, ali su kolektivno skrenuli u pogrešnom smjeru već kod prvog koraka".

Izvor: T. F. Bloom, Erdős Problem #1196

Tao ističe da je postojao standardni redosljed poteza koji su svi matematičari ranije koristili, ali je vještačka inteligencija krenula potpuno neočekivanim putem. Iskoristila je dobro poznatu formulu koju se niko prije toga nije sjetio da primijeni na ovaj tip pitanja.

Iako smo vidjeli slične primjere, ovaj proboj bi mogao da bude prvi pravi dokaz da AI može da "razmišlja" van ustaljenih okvira i prevaziđe kolektivne zablude ljudskih stručnjaka. Ipak, sirovi rezultat koji je ChatGPT izbacio nije bio savršen.

"Sirovi rezultat ChatGPT dokaza je zapravo bio prilično loš. Bilo je potrebno da stručnjak to pročešlja i zapravo razumije šta je AI pokušavao da kaže", objasnio je Džared Lihtman, matematičar sa Univerziteta Stanford.

Bez obzira na dorade, Terens Tao ne krije oduševljenje postignutim rezultatom. "Otkrili smo novi način razmišljanja o velikim brojevima i njihovoj anatomiji. To je lijepo dostignuće. Mislim da će vrijeme tek pokazati koliki je dugoročni značaj ovoga."

Iako su stručnjaci uzbuđeni, treba biti oprezan. U oktobru prošle godine, potpredsjednik kompanije OpenAI, Kevin Vajl, morao je da obriše objavu o sličnom uspjehu nakon što se ispostavilo da je AI samo prepisao već postojeće rješenje, piše Scientific American.

