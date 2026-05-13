Da li plava svjetlost ekrana zaista uništava san? Evo šta kažu naučnici

Nova istraživanja pokazuju da su za loš san odgovorniji dopamin i mentalna stimulacija nego boja svjetlosti koja dolazi sa ekrana.

Izvor: Shutterstock

Godinama se ponavlja priča da je plavo svjetlo ekrana naš najveći neprijatelj. Industrija naočara koje blokiraju ovo svjetlo cvjeta i očekuje se da će dostići vrijednost od pet milijardi dolara, ali nauka kaže da plavi zraci sami po sebi nisu tako veliki problem kao što se predstavlja..

Zapravo, plavo svjetlo nam je neophodno tokom dana kako bismo ostali budni i fokusirani. Sunce je najmoćniji izvor ovog svjetla, a naši geni su programirani da se budimo čim ono dotakne naše oči. Naučnici objašnjavaju da svjetlost pomaže u sinhronizaciji našeg unutrašnjeg sata sa ciklusom dana i noći.

Problem nastaje tek uveče, kada plavo svjetlo zbuni naš sistem. Ono direktno utiče na protein melanopsin u oku, koji mozgu šalje signal da je još uvijek dan. Rezultat je suzbijanje melatonina, hormona spavanja, čiji nivo se može prepoloviti čak i uz prigušeno svjetlo u sobi.

Izvor: AI, Genetic Lifehacks

Ipak, kriviti isključivo "boju" svjetlosti ekrana za loš san je prevelika banalizacija. Studije pokazuju da je nivo plavog svjetla sa telefona zanemarljiv u odnosu na ono što dobijamo od sunca.

Pravi neprijatelj je zapravo mentalna stimulacija. Kada skrolujete kroz društvene mreže ili igrate igrice, vaš mozak se aktivira. Dopamin koji se luči dok čitate vijesti ili gledate video snimke moćniji je neprijatelj sna od nekoliko plavih fotona.

Šta zaista pomaže? Istraživači su uporedili noćne režime rada na telefonima i specijalne naočare. Zanimljivo je da se ispostavilo da su softverski filteri često efikasniji od skupih naočara, ali ni oni ne rješavaju problem same upotrebe uređaja prije spavanja.

Nauka nudi tri jednostavna savjeta za bolji odmor:

Pravilo 30 minuta: Istraživanja su utvrdila da korisnici koji ne ostavljaju telefon pola sata prije odlaska u krevet imaju 33% lošiji kvalitet sna. Uhvatite jutarnje sunce: Stručnjaci iz Misisipija preporučuju što više jakog svjetla tokom dana. To čini vaš unutrašnji sat otpornijim na večernje vještačko osvjetljenje. Topao tuš prije kreveta: Studija iz Teksasa sugeriše da kratko podizanje temperature tijela tuširanjem pokreće proces brzog hlađenja, što je za mozak snažan biološki signal da je vrijeme za spavanje.

Ako baš ne možete bez telefona u krevetu, barem maksimalno smanjite osvjetljenje i uključite topli filter boja.