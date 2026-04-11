Vještačka inteligencija u telefonima: Da li nam zaista treba i za šta je najviše koristimo

Vještačka inteligencija postaje ključna funkcija pametnih telefona, ali koliko je zaista korisna? Donosimo realnu analizu AI opcija na mobilnim uređajima.

Vještačka inteligencija postala je glavna prodajna tačka novih pametnih telefona, ali se sve češće postavlja pitanje – koliko su te funkcije zaista korisne, a koliko je riječ o marketingu.

Samsung, Apple i Google u posljednjim generacijama uređaja snažno promovišu AI kao ključnu inovaciju. Funkcije poput automatskog prevođenja poziva u realnom vremenu, sažimanja poruka, uređivanja fotografija jednim klikom ili generisanja teksta postale su standard na modelima kao što su Samsung Galaxy S24 i Google Pixel 8, dok iPhone 15 Pro uvodi sve dublju integraciju AI-a kroz operativni sistem.

Na prvi pogled, riječ je o značajnom iskoraku. Međutim, u praksi se pokazuje da većina korisnika koristi tek mali dio tih mogućnosti. Najveću vrijednost imaju funkcije koje rješavaju konkretne probleme – poput prevođenja razgovora tokom putovanja ili brzog uređivanja fotografija za društvene mreže. Upravo su alati za obradu slika, kao što je automatsko uklanjanje objekata ili poboljšanje kvaliteta snimaka, među najkorištenijima.

S druge strane, dio AI opcija ostaje nedovoljno iskorišten. Generisanje teksta ili kompleksnije asistentske funkcije još uvijek nisu dovoljno precizne na svim jezicima, uključujući i naš, što ograničava njihovu svakodnevnu primjenu.

Stručnjaci ističu da se trenutno nalazimo u fazi tranzicije – AI u telefonima jeste koristan, ali još nije presudan razlog za kupovinu novog uređaja. Umjesto revolucionarne promjene, riječ je o postepenom unapređenju korisničkog iskustva.

Važno je i to što mnoge AI funkcije zavise od internet konekcije i cloud obrade, što otvara pitanja privatnosti i bezbjednosti podataka. Iako proizvođači naglašavaju zaštitu korisničkih informacija, dio korisnika i dalje ostaje skeptičan.

Na kraju, izdvajaju se i konkretne AI funkcije koje su se pokazale kao najkorisnije u svakodnevnoj upotrebi. Među najčešće korištenima su automatsko uređivanje fotografija (uklanjanje neželjenih objekata i poboljšanje kvaliteta slike), pametno prevođenje poruka i poziva u realnom vremenu, kao i prediktivno pisanje koje ubrzava komunikaciju.

Korisnici takođe sve više koriste i funkcije poput automatskog sažimanja dugih tekstova i mejlova, pametnog pretraživanja fotografija po sadržaju (npr. “pronađi slike mora” ili “pas u parku”), kao i glasovne asistente koji mogu zakazivati obaveze ili davati brze informacije.

Posebno se izdvajaju i naprednije opcije koje tek dobijaju na značaju, poput generativnog popunjavanja fotografija (proširivanje kadra i dodavanje sadržaja), automatskog transkribovanja razgovora i sastanaka, te AI optimizacije baterije koja prilagođava rad telefona navikama korisnika.

AI u telefonima nije samo marketing, ali ni potpuna revolucija kakvom se predstavlja. Najveći efekat ima u malim, svakodnevnim zadacima koji štede vrijeme, dok će njegov pravi potencijal tek doći do izražaja kako tehnologija bude napredovala i postajala dostupnija na svim jezicima i tržištima.