Šta maska za mobilni telefon govori o vama? Otkriva šta volite, ali i ono što ne želite da se vidi

Kakvu masku za mobilni telefon imate? Ona otkriva o vama i ono što želite da se ne vidi.

Za mnoge ljude mobilni telefon postao gotovo dio tijela. Vode računa o tome da je uvijek napunjen i pri ruci, a za njega biraju lijepu masku. A baš taj izbor može poslužiti kao dobar trag o vašem karakteru, o tome šta volite ili ne volite, ali i čemu stremite. Maska je svojevrstan test ličnosti - budući da svaki čovjek bira kako će da izgleda njegov dodatak.

Psiholog Vladislav Čubarov objašnjava koje tajne otkriva maska za mobilni telefon ili pak odsustvo maske.

Folkolorne šare

To uključuje zamršeno preplitanje u orijentalnom stilu, indijanske šare ili mandale sreće. Prema riječima psihologa, "žene više vole šarenije i raskošnije maske sa privjescima i perlama. Muškarci imaju tendenciju da favorizuju suptilnije folklorne mustre. Ali suština je ista: takva maska za telefon nagovještava interesovanje njenog vlasnika za ezoteriju i jogu. Najvjerovatnije, imamo posla sa nekim ko se pridržava zdravog načina života. Ova maska bi takođe mogla ukazivati na želju njenog vlasnika da promijeni svoj život. Da pronađe drugi posao ili čak da sve napusti i ode na neko egzotično mjesto zauvijek.

Glamurozna maska

Maska može biti ukrašena šljokicama, ružičastim komadićima krzna, poludragim ili dragim kamenjem ili Svarovski kristalima. Sva ta raskoš često sugeriše mladu ženu (malo je vjerovatno da ćete vidjeti muškarca sa takvim maskama), koja živi u svijetu ružičastih snova i fantazija. Ta osoba je ili naivna ili želi da tako izgleda.Glamurozne mobilne telefone često biraju kreativne žene. A još jedna poruka vlasnika takvih maski jeste da pokažu svoj finansijski status, mogućnosti i želju da budu u trendu.

Jednostavna i sažeta maska

Bez ukrasa ili slova. Sve je poentirano bez nepotrebnih detalja. Udobnost je najvažnija. To je pokazatelj da imamo posla sa racionalnim i pragmatičnim korisnikom. Nisu navikli da gube vrijeme i ćaskaju. Vjerovatno su tačni i strogo ispunjavaju svoja obećanja. To su ljudi kojima bi malo emocija i kreativnosti koristilo - ne samo na maskii za telefon, već i u svakodnevnom životu.

Crtani film ili fantastika

To mogu biti gumirane maske sa ušima, nogama ili šeširima. Ili maske sa kultnim likovima iz popularnih crtanih filmova ili filmova o fantastičnim bićima. Minioni, Simpsonovi, jednorozi... Najvjerovatnije, imamo posla ili sa djecom ili pomalo infantilnim ljudima, veoma romantičnim i kreativnim. Dosadno im je sivilo svakodnevice i žele da pobjegnu u magični svijet.

Cvijeće ili životinje

Ove maske su ukrašene ružama, a možda i mačkama ili drugim životinjama (lavovima, orlovima, rogovima, guskama, paucima, ribama). Posredi je ljubitelj prirode koji može satima da provodi vrijeme na mreži gledajući planinske klisure i fotografije mačaka. Ovi ljudi su često spremni da nesebično pomognu drugima. Sasvim je moguće da je riječ o vegetarijancima.

Poruka

Izreka, želja za dobar dan ili citat. Obično se za ove natpise bira poseban font. Oni koji nose ovu vrstu maske su ljudi koji žele da napreduju. Njihovi umovi su obuzeti mislima o samousavršavanju. U knjigama o psihologiji i koučingu traže odgovore koji se poklapaju sa njihovim mudrim frazama. Ali vlasnici takvih maski često žele da "djeluju, a ne da budu“. To je svojevrsni pokušaj da potvrde svoju visoku inteligenciju i sofisticiranost.

Maska za kamufliranje

Ako maka imitira drvo, tapacirung od tkanine ili lim sa zakivcama - vlasnik je definitivno čovjek koji je mnogo toga vidio u životu. Iskusio je sve faze tehnološkog napretka - od pejdžera do pametnih telefona - a u svom ličnom životu, od pank roka do rejv muzike. On je intelektualac ​​i putnik, nije sklon emocijama.

Ekskluzivna maska rađena po mjeri

Nojeva ili krokodilska koža sa elegantnim zlatnim otiskom. To ima za cilj da istakne status vlasnika - da pokaže društvu da može sebi da priušti let biznis klasom ili čak privatnim avionom. Takva osoba ima svoj sistem vrijednosti. Vjerovatno je spremna da se druži samo sa svojim vršnjacima i ljudima iz svog miljea.

Telefon bez maske

Masku na telefonu obično nemaju fatalisti koji ne mogu da zamisle život bez rizika. Vole slobodu, iskreni su i mogu da kažu šta misle svima u lice. Lako puštaju stvari i ne zavise od drugih.

