Microsoft tiho kapitulirao pod pritiskom korisnika: Windows 10 dobio produžetak podrške!

Microsoft je bez zvanične najave izmijenio dokumentaciju i produžio program bezbjednosne podrške (ESU) za Windows 10 sve do 12. oktobra 2027. godine.

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Iako je zvanična podrška za Windows 10završena u oktobru prošle godine, stotine miliona ljudi širom svijeta i dalje tvrdoglavo odbijaju da pređu na noviju verziju. Suočen sa ovom realnošću, Microsoft je potpuno tiho i bez zvanične najave kapitulirao pred pritiskom korisnika i produžio period bezbjednosne podrške za svoj stari operativni sistem.

Na zvaničnoj stranici kompanije osvanula je promjena dokumentacije koja potvrđuje da će kritični bezbjednosni paketi (ESU program) stizati sve do 12. oktobra 2027. godine.

To korisnicima daje nešto više od godinu dana da odluče da li će preći na Windows 11, preuzeti rizik nezaštićenog sistema ili potpuno napustiti Microsoftov ekosistem.

Ovaj neočekivani potez softverskog džina jasna je potvrda da su biznisi i obični ljudi pružili ogroman otpor agresivnom guranju vještačke inteligencije i preoštrim hardverskim zahtjevima za Windows 11.

Najveći problem predstavlja insistiranje na TPM 2.0 bezbjednosnom čipu, zbog kojeg su milioni potpuno funkcionalnih računara ostali praktično otpisani. Podaci iz Dell-ovog kvartalnog finansijskog izvještaja pokazuju da je krajem prošle godine čak milijardu računara i dalje radilo na "desetki", a stotine miliona njih hardverski uopšte ne mogu da podrže Windows 11.

Dodatni haos na tržištu izazvao je i takozvani "RAMagedon", odnosno istorijski skok cijena memorije zbog masovne izgradnje AI data centara. Pošto su novi računari drastično poskupili, ljudi prosto ne žele da bacaju novac na nov hardver samo da bi pokrenuli sistem koji često dobija prilično bagovite nadogradnje.

Korisnici koji žele besplatan produžetak podrške to mogu ostvariti jednostavnim sinhronizovanjem podešavanja preko Windows Backup aplikacije, dok jedna od komercijalnih opcija uključuje jednokratno plaćanje od 30 dolara.

Za one koji su definitivno završili sa Microsoftom, ova drama je ubrzala potragu za alternativama. Sve više gejmera prelazi na Valve-ov SteamOS, dok čak i mnogi državni organi svoju budućnost vide u otvorenom softveru.