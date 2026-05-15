Javni novac, javni kod: Minhen rekao ne Microsoftu i skupim licencama za softver

Osnovni princip nove strategije je da softver plaćen od poreza građana mora ostati besplatno dostupan svima, umjesto da se novac odliva na licence.

Minhen, glavni grad njemačke pokrajine Bavarske, zvanično je prelomio - Windows se trajno izbacuje iz svih opštinskih i gradskih institucija. Nova vladajuća koalicija potpisala je sporazum kojim softver otvorenog koda (open-source) postaje obavezan standard prilikom svake buduće nabavke računarskih programa za javni sektor.

Ovaj potez predstavlja povratak korijenima za Minhen, koji ima dugu i prilično burnu istoriju sa slobodnim softverom. Kako bi zamijenio Windows, grad je još 2006. godine počeo da razvija LiMux - sopstvenu operativnu verziju Linux-a, zasnovanu na Ubuntu sistemu.

Nakon više od decenije eksperimentisanja i više od 14.800 računara koji već uspješno pokreću LiMux, gradske vlasti odlučile su da zadaju konačan udarac i potpuno očiste opremu od Windows-a.

Kako objašnjava njemački list Hajze, nova strategija stavlja digitalni suverenitet u sam centar modernizacije državne uprave.

Čitava strategija počiva na principu: "Javni novac, javni kod". Logika je jasna - ako se razvoj softvera finansira novcem poreskih obveznika, taj kod u budućnosti mora biti besplatno dostupan cjelokupnoj javnosti.

Novi lideri Minhena ističu da će prelazak na otvoreni kod donijeti velike prednosti, poput ukidanja skupih licenci koje se svake godine plaćaju tehnološkim gigantima, ali i prekid zavisnosti od pojedinačnih dobavljača, čime grad preuzima potpunu kontrolu nad svojim podacima.

Ova odluka nije izolovan slučaj, već dio šireg evropskog talasa borbe za digitalnu nezavisnost. Zanimljivo je da su ovaj proces ubrzali zategnuti politički odnosi sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trampa, zbog čega Evropa sve manje želi da ključni državni sistemi zavise od američkih korporacija.

Njemačka već uveliko sprovodi ovu transformaciju na različitim nivoima vlasti, dok su Francuska i Švajcarska ranije ove godine povukle slične poteze i najavile planove za potpuno napuštanje Microsoft rješenja u korist Linux-a.