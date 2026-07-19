Instant uplate od ponedjeljka: Šta građani dobijaju novim sistemom, a na šta će morati još da sačekaju

Od ponedjeljka prenos novca između računa postaje trenutan i moguć u svako doba, uključujući vikende i praznike. U prvoj fazi, međutim, isplate plata i penzija ostaju izvan novog sistema, pa građani te uplate i dalje neće dobijati u realnom vremenu.

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Novi sistem, razvijen prema modelu TIPS (Target Instant Payment Settlement) Evropske centralne banke, omogućava da se prenos novca sa jednog na drugi račun izvrši u roku od nekoliko sekundi. Za razliku od postojećeg modela, u kojem se sredstva prenose kroz nekoliko dnevnih ciklusa poravnanja i uglavnom tokom radnog vremena banaka, transakcije će biti moguće po principu 24/7/365, dakle 24 sata dnevno, svakog dana u godini.

U prvoj fazi sistem se odnosi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje. Maksimalan iznos pojedinačne transakcije iznosiće 5.000 KM, s tim da banke mogu, u skladu sa svojim internim procedurama i procjenom rizika, odrediti i niže limite za svoje klijente.

Guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović ranije je istakla da će građani i privreda moći izvršavati transakcije "u svega nekoliko sekundi", bez obzira na to radi li se o nedjelji, prazniku ili radnom danu, te da je riječ o jednom od značajnijih koraka u modernizaciji platnog prometa i približavanju domaćeg finansijskog sistema standardima Evropske unije.

Iako servis počinje s radom već u ponedjeljak, masovne uplate poput plata, penzija i sličnih isplata u početnoj fazi neće biti obuhvaćene sistemom instant plaćanja, piše "Indikator".

Iz Centralne banke navode da se bankarski sistem, kada je riječ o velikom broju istovremenih transakcija, ne može preusmjeriti na novi model preko noći, pa se te isplate i dalje obrađuju na dosadašnji način. To u praksi znači da zaposleni i penzioneri ni nakon 20. jula neće vidjeti sredstva na računu za nekoliko sekundi. Uključivanje plata i penzija u instant sistem najavljeno je tek za neku od narednih faza projekta, bez preciziranog roka.

Sistem će od prvog dana biti dostupan svim komercijalnim bankama u zemlji, ali će mu se odmah priključiti samo one koje su završile potrebne tehničke prilagodbe i uspješno prošle testiranja. Ostale banke uključivaće se postepeno, kako budu okončavale nadogradnje.

Zbog toga ni obični transfer između fizičkih lica neće nužno biti trenutan u svakom slučaju, jer je za instant izvršenje potrebno da su i banka pošiljaoca i banka primaoca već u sistemu.

Iz Centralne banke pojašnjavaju da nije riječ o pilot-projektu, nego o početku rada sistema u produkcionom okruženju, uz postepeno priključivanje banaka koje ispune tehničke i operativne uslove.

Centralna banka usvojila je novu tarifu prema kojoj će naknada za obradu transakcija u instant sistemu biti niža od postojeće naknade u žiro-kliring sistemu, čime se bankama ostavlja prostor da klijentima ponude povoljnije uslove.

Iz Centralne banke ističu da je Bosna i Hercegovina, uz Crnu Goru, među rijetkim državama na ovim prostorima spremnim za uvođenje ovakvog sistema, te da je platforma usklađena sa standardima Evropske unije za instant plaćanja. U narednim fazama najavljuje se i mogućnost plaćanja robe i usluga putem QR koda na prodajnom mjestu ili u online prodavnici, kao alternativa plaćanju karticama, a u perspektivi i prekogranična instant plaćanja.

Prema očekivanjima iz bankarskog sektora, instant plaćanja bi do kraja ove ili najkasnije sredinom naredne godine mogla postati standard za sve finansijske institucije u zemlji.