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Crvena jabuka i novi slogan: Ujedinjena Srpska predstavila vizuelni identitet za predstojeće izbore

Crvena jabuka i novi slogan: Ujedinjena Srpska predstavila vizuelni identitet za predstojeće izbore

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Ujedinjena Srpska na opšte izbore izlazi sa sloganom "Dobra, prava, zdrava" i simbolom crvene jabuke, odlučeno je na sjednici Predsjedništva u Bijeljini.

Nenad Stevandić Izvor: Slaven Petković - Mondo

Slogan Ujedinjene Srpske na predstojećim opštim izborima biće "Dobra, prava, zdrava", što simbolizuje Republiku Srpsku, dok će u fokusu kampanje biti crvena jabuka, koja je simbol mladosti, mudrosti i dugovječnosti, odlučeno je danas na sjednici stranačkog Predsjedništva u Bijeljini.

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da izborni slogan savršeno oslikava nacionalni karakter srpskog naroda koji uvijek prepoznaje i traži prave stručnjake i zdrave, tradicionalne vrijednosti.

On je istakao da je stranka u organizacionom smislu na najvišem nivou od svog osnivanja i da je zastupljena u svakoj opštini.

Izrazio očekivanje da će Ujedinjena Srpska na predstojećim izborima ostvariti najveći rast do sada.

Predsjednik Gradskog odbora Ujedinjene Srpske Bijeljina Milan Trninić izjavio je da očekuju najveći broj poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i dobar rezultat za Parlamentarnu skupštinu BiH.

"Potpisani su koalicioni sporazumi, a stranka najavljuje maksimalan angažman uz obećanje da će biti najbolji i najodaniji koalicioni partner", rekao je Trninić.

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Tagovi

Nenad Stevandić Ujedinjena Srpska Izbori 2026

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