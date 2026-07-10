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Stanivuković prihvatio prijedlog da bude mandatar Vlade RS 1

Stanivuković prihvatio prijedlog da bude mandatar Vlade RS

Autor Nikolina Damjanić
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Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković saopštio je da prihvata prijedlog kandidata SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branka Blanuše da, u slučaju promjene vlasti, bude mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske.

Blanuša i Stanivuković Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Stanivuković je naveo da mu je drago što je prepoznat pristup Pokreta "Sigurna Srpska" da lične i stranačke interese stavi u drugi plan kada je riječ o interesima Republike Srpske.

"Upravo zato donijeli smo odluku da iskreno i čvrsto stanemo uz kandidate SDS-a za inokosne funkcije, Branka Blanušu i Marinka Božovića. Potpuno smo uvjereni da bez ovakve naše odluke jedinstvo ne bi bilo moguće", poručio je Stanivuković.

On je dodao da cijeni što je takva odluka prepoznata i kroz prijedlog da preuzme, kako je naveo, najveću izvršnu odgovornost – vođenje Vlade Republike Srpske.

"Takav prijedlog prihvatam sa punim osjećajem časti i odgovornosti, uvjeren da je došlo vrijeme da konačno realizujemo ono što građani Republike Srpske s pravom očekuju već decenijama. Biću potpuno posvećen sprovođenju svih mjera i politika promjena koje smo zajedno obećali, sa jasnim ciljem da rezultati budu vidljivi u životu svakog čovjeka", istakao je Stanivuković.

Podsjećamo, kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša ranije je izjavio da odustajanje Draška Stanivukovića od kandidature u korist SDS-a zaslužuje poštovanje i da je taj potez otvorio put jedinstvu opozicije.

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Tagovi

Draško Stanivuković SDS Branko Blanuša Izbori 2026

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Komentari 1

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zole

E ako bi ti bio premijer moj glas ni Blanuša dobiti neće

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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