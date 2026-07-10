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Stanivuković donio novu odluku o parkinzima: Ponovo je objavio u Službenom glasniku BiH

Stanivuković donio novu odluku o parkinzima: Ponovo je objavio u Službenom glasniku BiH

Autor Haris Krhalić
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Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković donio je novu odluku o upravljanju javnim parkiralištima, koja ponovo stupa na snagu objavom u Službenom glasniku BiH.

Stanivuković donio novu odluku o parkinzima: Ponovo je objavio u Službenom glasniku BiH Izvor: Mondo/Slaven Petković

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković donio je novu Odluku o obezbjeđivanju obavljanja komunalne djelatnosti upravljanja javnim parkiralištima na području grada. Prema odredbama ovog dokumenta, odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH, što predstavlja nastavak prakse na koju je republička vlast ranije imala zakonske primjedbe.

Ovom odlukom se upravljanje javnim parkiralištima definiše kao djelatnost od posebnog javnog interesa, te se uređuju pitanja organizacije, naplate i kontrole parking mjesta, bilo da poslove grad obavlja neposredno ili putem ovlaštenog pravnog lica.

Ranije primjedbe Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS

Ovakav postupak donošenja i objavljivanja odluke prethodno je bio predmet inspekcijskog nadzora. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske ranije je zatražilo od gradonačelnika Banjaluke da u roku od 30 dana stavi van snage prethodnu odluku o parkinzima, nakon što je utvrđeno da su prekršene propisane procedure.

U tom ranijem rješenju navedeno je da saglasnost Skupštine grada na cijene komunalnih usluga predstavlja zakonsku obavezu, te da činjenica da grad upravlja parkinzima ne oslobađa gradonačelnika poštovanja tog pravila. Ministarstvo je tada odbacilo objašnjenja Gradske uprave da cijene nisu mijenjane već da je samo produžena primjena ranijeg akta, uz obrazloženje da to nije od značaja za ocjenu zakonitosti.

Pored nedostatka saglasnosti lokalnog parlamenta, resorno ministarstvo je kao ključni propust označilo upravo mjesto objavljivanja akta. Prema zvaničnom stavu Ministarstva uprave RS, lokalni propisi mogu stupiti na snagu isključivo nakon objavljivanja u lokalnom službenom glasilu, odnosno u Službenom glasniku Grada Banjaluka.

Zbog objavljivanja u Službenom glasniku BiH, ministarstvo je konstatovalo da je prekršen član 86. Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske, te je naloženo usklađivanje postupanja sa važećim propisima.

Uprkos prethodnom nalogu za poništenje, nova odluka, potpisana 30. juna 2026. godine, u svom petom članu ponovo sadrži identičnu odredbu o stupanju na snagu putem državnog službenog glasnika. 

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Tagovi

parking Banjaluka Draško Stanivuković

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