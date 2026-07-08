Minić: Stanivuković nije povukao kandidaturu zbog dogovora sa SNSD-om

Premijer Republike Srpske i kandidat SNSD-a za predsjednika, Savo Minić izjavio je da povlačenje kandidature gradonačelnika Banjaluke i lidera Pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića za predsjednika nije rezultat bilo kakvog dogovora sa SNSD-om.

Izvor: MONDO

Gostujući večeras u emisiji Telering na RTRS-u, Minić je rekao da ne vjeruje da je Stanivukovićeva odluka donesena kao posljedica političkog dogovora sa vladajućom strankom.

"Siguran sam da nije bilo dogovora sa SNSD-om", rekao je Minić, odgovarajući na pitanje voditelja.

Govoreći o odnosima sa Gradom Banjaluka, Minić je istakao da je Stanivukoviću pružio ruku saradnje i da ona ostaje otvorena.

"Otišao sam u Gradsku upravu i gospodinu Stanivukoviću pružio ruku. Ta ruka je i danas pružena. Kada se odluči šta će i kako će dalje, nastavićemo da rješavamo projekte", rekao je Minić.

Komentarišući problem vodosnabdijevanja u Banjaluci, Minić je rekao da Vlada Republike Srpske ne može samostalno da interveniše u radu gradskog vodovoda bez zahtjeva i inicijative lokalne zajednice.

"Ne možemo intervenisati u vodovodu ako ne postoji zahtjev i jasno definisan prioritet. Možemo pomoći u izgradnji mostova, kružnih tokova i drugim infrastrukturnim projektima, ali mora postojati red prioriteta", naveo je Minić.

Dodao je da će Vlada Republike Srpske uvijek pomagati građanima Banjaluke, ali da razvoj ne može biti usmjeren isključivo na najveći grad.

"Uvijek ćemo uraditi sve za građane Banjaluke, ali Republika Srpska mora ravnomjerno da razvija i druge centre", poručio je Minić.

Podsjećamo, gradonačelnik Banjaluke i predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković odustao je od kandidature za predsjednika Republike Srpske, navodeći da je odluka donesena radi očuvanja jedinstva opozicije.

Stanivuković je saopštio da Pokret Sigurna Srpska neće imati kandidata ni za predsjednika Republike Srpske, ni za člana Predsjedništva BiH, niti će tražiti mjesto predsjednika Vlade Republike Srpske, te da će podržati zajedničke opozicione kandidate Branka Blanušu za predsjednika Republike Srpske i Marinka Božovića za srpskog člana Predsjedništva BiH.

On je naveo da je odluka donesena uprkos tome što, prema njegovim riječima, istraživanja javnog mnjenja pokazuju da uživa najveću pojedinačnu podršku među kandidatima za predsjednika Republike Srpske i da Pokret Sigurna Srpska ima više od 20 odsto podrške birača u Srpskoj.