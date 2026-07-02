Savo Minić o kandidaturi: "Ogromna čast i odgovornost u radu za razvoj Srpske"

Savo Minić o kandidaturi za predsjednika Republike Srpske.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Premijer Savo Minić izjavio je da mu stranačka kandidatura za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima predstavlja ogromnu čast i još veću odgovornost u radu za razvoj Srpske i zaštitu njenih interesa.

"Cilj je da nastavimo sa svim dosadašnjim politikama u interesu Srpske", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sjednice Predsjedništva SNSD-a.

On je ukazao da je jedan stranac nelegalnim aktom aktivirao instituciju koja je poništila stotine hiljada glasova koje je na prošlim izborima dobio Milorad Dodik.

"To mi daje dodatnu snagu, jer želimo još veću pobjedu i podršku na izborima i nadam se da ćemo je dobiti", rekao je Minić.

Predsjedništvo SNSD-a potvrdilo je kandidate na predstojećim opštim izborima.