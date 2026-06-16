Minić: Srpska nije prezadužena, obaveze se redovno servisiraju

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić obratio se tokom sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, gdje se raspravlja o Prijedlogu rebalansa budžeta, i poručio da se budžetska politika vodi odgovorno i uz kontinuitet u ispunjavanju svih obaveza.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Minić je na početku obraćanja ocijenio da povišen ton u raspravi predstavlja, kako je rekao, nedostatak argumenata, te pozvao na smiren i konstruktivan dijalog.

"Smatram da dizanje tona predstavlja nedostatak argumenata. Trebamo razgovarati normalno. Ja imam odgovornost, za razliku od nekih koji je nemaju, i doživljavam je veoma ozbiljno", rekao je Minić.

On je istakao da su prioritet u radu Vlade bili borci, porodice sa djecom sa poteškoćama u razvoju, roditelji njegovatelji i druge osjetljive kategorije, naglašavajući da su brojna rješenja već sistemski ugrađena u budžetsku politiku.

Minić je naveo da su reformski potezi mogli biti doneseni i ranije, ali da je Republika Srpska bila suočena sa finansijskim i političkim ograničenjima, uključujući sankcije i otežan pristup projektima.

"Ponosan sam što sam član boračke organizacije i što sistemski rješavamo pitanja boraca. Nema zemlje u regionu koja ima veća izdvajanja za amputirce i naknade koje oni primaju", rekao je premijer.

On je dodao da borci stariji od 65 godina koji nemaju primanja dobijaju uvećane naknade, kao i da se posebna pažnja posvećuje majkama i djeci iz najugroženijih kategorija.

Govoreći o kritikama da se radi o populizmu, Minić je istakao da su svi predloženi zakoni i mjere rezultat sistemskog pristupa, a ne političkih kalkulacija.

"Tri puta sam čitao ekspoze i jasno iznosio planove. Setovi zakona koje smo pripremili odnose se na podršku porodicama sa bolesnom djecom i najosjetljivijim kategorijama, i to niko ne može dovesti u pitanje", naveo je Minić.

Osvrnuvši se na pitanje zaduženja, on je poručio da je Republika Srpska finansijski stabilna i da uredno servisira sve obaveze.

"Sve države imaju zaduženje. Razlika je između zaduženja i prezaduženosti. Mi servisiramo sve svoje obaveze", rekao je Minić.

On je dodao da Republika Srpska trenutno ima investicioni ciklus vrijedan oko 6,6 milijardi KM, te da se očekuju dugoročne koristi od tih ulaganja.

"Imamo zaduženje koje nije prezaduženje. Ko je toliko prezadužen a da može povećavati plate i penzije", upitao je Minić.

Prema njegovim riječima, za penzije je izdvojeno oko 2,2 milijarde KM, dok su značajna sredstva usmjerena i ka lokalnim zajednicama, poljoprivredi i drugim sektorima, uz, kako je naveo, redovnu i stabilnu isplatu svih obaveza.