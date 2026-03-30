Narodna skupština RS: Rasprava o platama prerasla u polemiku opozicije i vlasti

Autor Nikolina Damjanić
U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas je počela posebna sjednica na kojoj se razmatra set zakona o povećanju plata zaposlenih u javnom sektoru za pet odsto. Diskusija je brzo prešla u polemiku između vladajuće većine i opozicije.

Rasprava između vlasti i opozicije o platama Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Šef Kluba poslanika PDP Igor Crnadak poručio je da narod ne smije biti ponižen i pognute glave, ali da se, zbog aktuelne vlasti, tako osjeća.

„Pojavljujete se kao neki spasioci s ovim povećanjem koje građanima, zapravo, neće značiti ništa“, rekao je Crnadak.

Slično mišljenje imao je šef Kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga, koji je ocijenio da povećanje plata u javnom sektoru može biti veće od predloženog jer se novac iz budžeta može preusmjeriti sa drugih investicija.

Bodiroga je izrazio sumnju u mogućnost Vlade da to sprovede u djelo i pitao zašto se svima plate ne povećaju za deset, umjesto pet odsto.

„Ovo nisu odluke reprezentativnih sindikata već su riječ o pojedinačnim odlukama Vlade“, istakao je Bodiroga.

Premijer Savo Minić odgovorio je na prozivke opozicije, ističući odgovornost Vlade i postavljene prioritete.

„Republika Srpska je setom zakona pokazala odgovornost prema građanima. Složiću se da je povećanje malo, ali imamo set drugih mjera. Očekivao sam više kritika oko akciza. Siguran sam sto odsto u ono što radim i s ljudima s kojima radim. RS je izašla na međunarodno tržište i tražila 500 miliona evra – tamo nema emocija ni ljubavi. Zaduženje RS je najmanje u regionu, 36 odsto u odnosu na BDP. Opozicija vodi predizbornu kampanju, dok mi osiguravamo redovno isplaćivanje plata i penzija“, rekao je Minić.

Narodni poslanik Bojan Kresojević komentarisao je nedavno zaduženje RS na međunarodnoj berzi, upoređujući ga sa kreditom Vlade FBiH.

„Nismo tvrdili da je kamatna stopa niska, ali stvarna kamatna stopa po kojoj se RS zadužila iznosi 6,5 odsto, dok Vlada FBiH ima 5,5 odsto“, rekao je Kresojević.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić komentarišući predloženo povećanje, pojasnio je tokom rasprave da će zdravstveni dodatak od 250 KM biti isplaćivan od aprila, a ne od avgusta, kako su tvrdili poslanici opozicije.

„Dodatak se odnosi na sve koji neposredno pružaju zdravstvenu uslugu, a to su zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici. Do kraja godine Vlada će za dodatak izdvojiti od 43 miliona KM do 45 miliona KM“, rekao je Šeranić.

On je naglasio da je dodatno povećanje plata i uvođenje zdravstvenog dodatka bilo neophodno zbog odlaska radnika iz sektora i u skladu s preporukama resornog sindikata.

„Uvijek treba više dati radnicima, ali djelujemo u skladu sa mogućnostima“, zaključio je Šeranić.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ