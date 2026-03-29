Samostalni sindikat radnika u zdravstvu pozvao poslanike da ne podrže predloženo povećanje plata

Samostalni sindikat radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti RS pozvao je poslanike da odbace predloženo povećanje plata zaposlenih u zdravstvu, ističući da izmjene Zakona nisu rezultat socijalnog dijaloga sa reprezentativnim sindikatima.

Sindikat upozorava da predloženo povećanje od 5 odsto za radnike, 3 odsto za rukovodioce i 7 odsto za doktore i specijalizante ne štiti realnu vrijednost plata i ne rješava probleme koeficijenata, dežurstava, pripravnosti i dodataka po složenosti poslova.

Za sutra (30. marta 2026.) zakazana je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se razmatrati set zakona o platama u javnim ustanovama, uključujući zdravstvo, školstvo, kulturu i javnu upravu. Sindikat ističe da je neophodno prvo sprovesti pregovore sa reprezentativnim sindikatima kako bi se donijela pravična i održiva rješenja, u suprotnom poslanici koji podrže prijedlog snose odgovornost za nezadovoljstvo radnika.

Sindikat je podsjetio da je ranije tražio povećanje plata u zdravstvu za 40 odsto, dodatke za složenost i odgovornost poslova, uređenje dežurstava i priznavanje stručne spreme, ali da niti jedna od ovih tema još nije bila predmet pregovora. Takođe su najavili da zadržavaju pravo preduzimanja svih zakonom predviđenih mjera, uključujući štrajk, u cilju zaštite prava i interesa zaposlenih.