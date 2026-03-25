logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Noćas završena sjednica NSRS: Usvojeni ključni zakoni i zaduženje kod Svjetske banke

Noćas završena sjednica NSRS: Usvojeni ključni zakoni i zaduženje kod Svjetske banke

Autor Nikolina Damjanić
0

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je noćas Program rada za 2026. godinu, više zakona po hitnom postupku, te odluku o zaduženju kod Svjetske banke, dok su potvrđena i nova kadrovska rješenja u Vladi i institucijama.

Narodna skupština Republike Srpske Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na sjednici usvojen je Program rada parlamenta za 2026. godinu, uz amandmane klubova narodnih poslanika i Vlade Republike Srpske.

Po hitnom postupku usvojeni su Zakon o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske, Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske, Zakon o dopuni Zakona o parničnom postupku, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske.

Poslanici su usvojili i nacrte Zakon o platnim uslugama i Zakon o ugostiteljstvu, koji su upućeni u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Po hitnom postupku donesena je i odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke, odnosno Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u okviru Projekta otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede.

Usvojen je Budžet Regulatorne komisije za energetiku za 2026. godinu, kao i Godišnji izvještaj o radu Ombudsmana za djecu za 2025. godinu. Narodna skupština primila je k znanju izvještaje o radu i reviziji finansijskog poslovanja Radio-televizije Republike Srpske za 2024. godinu.

Za potpredsjednike Vlade izabrani su Alen Šeranić iz reda bošnjačkog naroda i Anđelka Kuzmić iz reda hrvatskog naroda. Za pravobranioca Republike Srpske imenovana je Jelena Pajić Baštinac na mandat od četiri godine.

Narodna skupština razriješila je Igora Crnatka dužnosti u Odboru za ustavna pitanja, dok je na njegovo mjesto imenovan Milanko Mihajilica.

Tagovi

NSRS sjednica zakoni

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ