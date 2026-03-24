Nastavak sjednice NSRS: Ugostiteljstvo pod lupom poslanika

Narodna skupština Republike Srpske nastavlja danas redovnu sjednicu razmatranjem Nacrta zakona o ugostiteljstvu, kojim se, između ostalog, uređuje rad salona za posebne prilike koji su u praksi značajan dio ugostiteljske ponude.

Nacrtom zakona se propisuju obaveze ugostitelja u vezi sa pripremom i usluživanjem hrane i pića, mogućnošću da ih gost obezbijedi od trgovačkih subjekata uz dostavljanje računa, obaveze dostavljanja dokaza o angažovanju lica koja u salonu pružaju usluge muzike, fotografisanja i dekoracije.

Ovim se, navedeno je u obrazloženju, obezbjeđuje transparentnost, uređenost i bezbjednost pružanja usluga, kao i bolja kontrola ugostiteljske djelatnosti u tom segmentu.

Nacrtom zakona se mijenjaju uslovi za pružanje ugostiteljskih usluga u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje, tako što se propisuje da ih može pružati fizičko lice u kapacitetu do osam smještajnih jedinica, odnosno do 16 gostiju.

Predviđeno je da ovu vrstu usluga pojedinaca može pružati u jednom ili više objekata koji se nalaze na jedinstvenoj parceli i čine funkcionalnu cjelinu, a u njegovom su vlasništvu ili suvlasništvu, uz pisanu saglasnost suvlasnika ili postojanje drugog pravnog osnova.

Prvi put se zakonom definiše "degustacioni prostor" kao mjesto u kojem ugostitelj na selu može pružati usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića iz sopstvene poljoprivredne proizvodnje, i to i bez obaveze korišćenja usluge smještaja.

Ovim zakonskim rješenjem uređuju se uslovi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i njeni oblici, kao i vrste ugostiteljskih objekata, kao i njihova kategorizacija.

Definisani su i prava i obaveze ugostitelja, upravni nadzor i ostala pitanja od značaja za oblast ugostiteljstva.

Potreba za donošenjem Nacrta zakona o ugostiteljstvu, navodi se u tekstu obrazloženja akta, proizlazi iz cilja da se postojeći zakonski okvir uredi, unaprijedi i uskladi sa savremenim trendovima u oblasti ugostiteljstva.

Narodna skupština bi u nastavku zasjedanja trebalo da razmatra i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj po projektu otpornosti i konkurentosti poljoprivrede, i to po hitnom postupku, kao i Prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za ovu godinu.

Pred poslanicima će se naći i izvještaj o radu Ombudsmana za djecu za prošlu godinu, te izvještaje o radu RTRS-a za 2024. godinu, te o reviziji finansijskog poslovanja ove medijske kuće.

Početak sjednice planiran je za 10.00 časova.