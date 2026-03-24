Narodna skupština raspravlja o zajmu Svjetske banke za poljoprivredu: "Koja je referentna kamatna stopa?"

U Narodnoj skupštini RS u toku je rasprava o Prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu do 30,7 miliona evra, namijenjenog za Projekat otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Riječ je o polovičnom dijelu ukupnog aranžmana BiH od 61,4 miliona evra, a cilj je jačanje otpornosti poljoprivrede na klimatske i ekonomske izazove i povećanje njene tržišne konkurentnosti.

Pomoćnik ministra finansija Republike Srpske Snježana Kelečević rekla je da je glavni cilj prijedloga odluke o prihvatanju zaduženja Srpske kod Svjetske banke po Projektu otpornosti i konkurentosti poljoprivrede povećanje otpornosti ovog sektora, te povećanje konkurentnosti u procesu pristupanja tržištu EU.

Kelečevićeva je navela da Svjetska banka finansira Projekat otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede u iznosu do 30,7 miliona evra, što je 50 odsto od ukupnog iznosa zaduženja za BiH.

"Sastoji se od više komponenti, a to su jačanje javne podrške poljoprivrednih informacionih sistema i podrška poljoprivredi otpornoj na klimu, unapređenje produktivnosti prilagođavanja i veza sa tržištima, unapređenje kvaliteta i sigurnosti hrane, jačanje kapaciteta institucija za kontrolu i inspekciju, usaglašavanje sa EU standardima, nabavka laboratorijske opreme", rekla je Kelečevićeva.

Zajam se, precizirala je ona, odobrava Republici Srpskoj pod uslovima roka otplate od 32 godine, period odgode plaćanja sedam godina uračunat u rok otplate, kamatna stopa - referenta stopa plus varijabilna marža, pristupna taksa 0,25 odsto iznosa zajma, komisiona provizija 0,25 odsto godišnje na nepovučeni iznos zajma.

"Na 20. mart šestomjesečni EURIBOR je 2,406 odsto, a trenutna varijabilna marža iznosi 1,48 odsto", rekla je Kelečevićeva obrazlažući prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke.

Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Anđelka Kuzmić podsjetila je da je kroz projekat predviđeno 30 miliona KM za sisteme navodnjavanja širom Srpske, te da je Srpska u proteklih mjesec dana isplatila 31 milion KM direktne podrške poljoprivrednicima.

„Zaključno sa 28. februarom, u odnosu na prošlu godinu, imamo više grla i litara mlijeka“, rekla je Kuzmić, dodajući da su 9. marta potpisani ugovori i dostavljeni spiskovi za regresirano dizel gorivo, finansirano sa 80 feninga po litru.

„Đubriva nisu poskupjela 40%, nego do 20% i nabavljena su na vrijeme. Svaki dan smo u kontaktu sa poljoprivrednicima i prodavcima“, istakla je ministarka.

Projekat, kako je naglašeno, ima za cilj jačanje otpornosti poljoprivrede RS, unapređenje produktivnosti, sigurnosti hrane i institucionalnih kapaciteta, te bolje uključivanje poljoprivrednika u tržišne tokove i EU standarde.

Tokom rasprave, narodni poslanik Željko Dubravac postavio je pitanja o referentnoj kamatnoj stopi i nadležnosti institucija BiH, ističući zabrinutost poljoprivrednika o vremenskim rizicima i direktnim koristima od kredita.

„Ovo nameće nekoliko pitanja. Da li sada BiH nije strano tijelo i šta sve nije rečeno na račun BiH jer se uzima zajednički kredit? Je l' se sada EU ne raspada? Kada treba novac onda je u redu. Piše da se moralo proći i nadležnost Savjeta minsitara BiH, jel to znači da se sada poštuju institucije?Ovaj projekat ima prednosti, ali seljaka zanima šta će imati koristi kada zasadi žitarice, a vremenske prilike unište rod. Naknade nema nigdje“, naveo je Dubravac.

Projekat, kako je naglašeno, ima za cilj jačanje otpornosti poljoprivrede RS, unapređenje produktivnosti, sigurnosti hrane i institucionalnih kapaciteta, te bolje uključivanje poljoprivrednika u tržišne tokove i EU standarde.