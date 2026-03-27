Vlada RS predlaže povećanje plata budžetskim korisnicima od pet odsto, sindikati traže duplo više

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da bi budžetskim korisnicima plata trebalo da bude povećana za pet odsto, te da Vlada u te svrhe izdvaja 68.350.000 KM.

"Sve što Vlada može trenutno da uradi, učinićemo. Možda pojedinačan iznos od 60 ili 70 KM nije puno, ali ukupan iznos za Vladu je 68.350.000 KM mjesečno i to nije malo", rekao je Minić nakon sastanka sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u Srpskoj.

Minić je napomenuo da je to prvo povećanje u ovoj godini, te da će razgovori o ovoj temi biti nastavljeni, kao i da nije saglasan sa Sindikatom da to neće imati efekta.

"U prvom krugu ići ćemo sa ovim povećanjem, s tim što će, kada je riječ o oblasti zdravstva, tu biti povećanje od tri, pet i sedam odsto, kako bi se došlo do onoga što su nam predstavnici sindikata tražili", pojasnio je Minić.

On je napomenuo da će na sjednici Vlade danas biti donesen set prijedloga zakona, koji bi u ponedjeljak trebalo da razmatra Narodna skupština Srpske, jer je cilj da od 1. aprila krene isplata uvećanih plata.

"Nastavljamo pregovore sa svim sindikatima i dajemo nalog ministrima da redovno razgovaraju sa sindikalcima", rekao je Minić.

Predstavnici sindikata su saopštili da nisu zadovoljni povećanjem plata od pet odsto već da traže da to bude 10 odsto.

"Plate budžetskih fondovskih korisnika nisu povećane godinu dana, a u međuvremenu je bila inflacija, porast troškova života, rast cijena osnovnih životnih namirnica, te smo očekivali povećanje plate za najmanje 10 odsto", rekao je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković.

On je dodao da je neophodno nastaviti raditi na poboljšanju materijalnog položaja radnika u Srpskoj.

Predsjednik Sindikata uprave Božo Marić rekao je da će se o povećanju plata očigledno morati razgovarati u julu ili avgustu, kada je planirano drugo povećanje.

On je naveo da povećanje plata od pet odsto može samo da ublaži posljedice trenutnog rasta životnih troškova i da je o set zakona o povećanju plata trebalo pripremati sa sindikatima.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Saveza sindikata, Sindikata uprave, Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi, Sindikata obrazovanja, nauke i kulture, Sindikata pravosuđa, Sindikata zdravstva i socijalne zaštite, Sindikata radnika MUP-a, Strukovnog sindikata doktora medicine, Samostalnog sindikata radnika u zdravstvu i Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara.

