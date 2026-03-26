Sindikat obrazovanja ne odustaje od zahtjeva za povećanje plata od 10 do 20 odsto

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić rekao je da neće odustati od zahtjeva za povećanjem plata za sve zaposlene u minimalnom iznosu od 10 do 12 odsto.

"Cijene su značajno porasle, ne samo cijene goriva. Povećanje koje tražimo predstavlja minimum koji radnici očekuju u narednom periodu", izjavio je Gnjatić na konferenciji za novinare.

Gnjatić je nakon vanredne sjednice Izvršnog odbora Sindikata apelovao da Vlada shvati ozbiljnost situacije.

On je podsjetio da u ovim oblastima radi najveći broj zaposlenih sa visokom stručnom spremom, čija prosječna neto plata iznosi oko 1.915 KM, dok su plate radnika na nižim pozicijama gotovo izjednačene, čime su narušeni platni odnosi.

Predsjednik Savjeta za kulturu Ena Mitrovski istakla je da je neophodno ispraviti postojeće nelogičnosti.

Član Republičkog odbora Sindikata Biljana Lubarda podsjetila je prije mjesec dana ukazano na loš materijalni položaj svih zaposlenih, od najnižih do najviših platnih grupa, ali da nema konkretnog prijedloga.

Iz Sindikata su podsjetili da u ovim sektorima radi više od 23.000 zaposlenih, koji predstavljaju jedan od ključnih stubova društva.