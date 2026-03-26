logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sindikat obrazovanja ne odustaje od zahtjeva za povećanje plata od 10 do 20 odsto

Sindikat obrazovanja ne odustaje od zahtjeva za povećanje plata od 10 do 20 odsto

Autor Haris Krhalić


Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić rekao je da neće odustati od zahtjeva za povećanjem plata za sve zaposlene u minimalnom iznosu od 10 do 12 odsto.

Sindikat obrazovanja ne odustaje od zahtjeva za povećanje plata od 10 do 20 odsto Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Cijene su značajno porasle, ne samo cijene goriva. Povećanje koje tražimo predstavlja minimum koji radnici očekuju u narednom periodu", izjavio je Gnjatić na konferenciji za novinare.

Gnjatić je nakon vanredne sjednice Izvršnog odbora Sindikata apelovao da Vlada shvati ozbiljnost situacije.

On je podsjetio da u ovim oblastima radi najveći broj zaposlenih sa visokom stručnom spremom, čija prosječna neto plata iznosi oko 1.915 KM, dok su plate radnika na nižim pozicijama gotovo izjednačene, čime su narušeni platni odnosi.

Predsjednik Savjeta za kulturu Ena Mitrovski istakla je da je neophodno ispraviti postojeće nelogičnosti.

Član Republičkog odbora Sindikata Biljana Lubarda podsjetila je prije mjesec dana ukazano na loš materijalni položaj svih zaposlenih, od najnižih do najviših platnih grupa, ali da nema konkretnog prijedloga.

Iz Sindikata su podsjetili da u ovim sektorima radi više od 23.000 zaposlenih, koji predstavljaju jedan od ključnih stubova društva.

Možda će vas zanimati

Tagovi

obrazovanje plate Dragan Gnjatić

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ