Sindikati traže povećanje plata zdravstvenim radnicima u Srpskoj za 20 odsto

Predstavnici četiri reprezentativna sindikata iz oblasti zdravstva Srpske na današnjem sastanku u Banjaluci zatražili su od Vlade Srpske povećanje plate zdravstvenim radnicima od 20 odsto.

Izvor: Srna/Darko Šavija

Predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Srpske Miloš Purković rekao je da predstavnici sindikata smatraju da je to, kako kaže, najniži iznos povećanja koji bi zadovoljio potrebe zdravstvenih radnika.

"Svjesni svih problema, situacije, inflacije i cijena na tržištu, mislimo da je to minimum", rekao je Purković na konferenciji za medije nakon sastanka sindikata.

On je naveo da predstavnici sindikata traže sastanak sa predstavnicima Vlade Srpske u roku od 15 dana.

"Spremni smo iskoristiti sve u okviru zakonskih mogućnosti ukoliko ne bude udovoljeno našim zahtjevima", naveo je Purković.

Sastanku, u organizaciji Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, prisustvovali su i predstavnici Samostalnog sindikata radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara, te Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske.