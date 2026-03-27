logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Posebna sjednica NSRS u ponedjeljak: Na dnevnom redu povećanje plata po hitnom postupku

Posebna sjednica NSRS u ponedjeljak: Na dnevnom redu povećanje plata po hitnom postupku

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za ponedjeljak, 30. marta, trideset sedmu posebnu sjednicu Parlamenta Srpske.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sjednica će početi u 12 sati, a na dnevnom redu trebalo bi da se nađe osam tačaka, a sve se tiču izmjena i dopuna Zakona o platama.

Poslanici će raspravljati o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske, kao i o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj.

Na Dnevnom redu bi trebalo da budu i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske, te Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske.

Osim toga, NSRS bi trebalo da razmatra i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, te Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave.

Osma tačka trebalo bi da bude Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske.

O svih osam tačaka poslanici će raspravljati po hitnom postupku.

Podsjećamo, premijer Savo Minić danas je održao sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u Srpskoj, nakon čega je predloženo povećanje plata budžetskim korisnicima za pet odsto, čime sindikati nisu zadovoljni.

(Mondo)

Tagovi

NSRS plate

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

