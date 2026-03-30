Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

NSRS razmatra povećanje plata u javnom sektoru: Iz sindikata poručuju – nedovoljno 1

NSRS razmatra povećanje plata u javnom sektoru: Iz sindikata poručuju – nedovoljno

Autor Nikolina Damjanić
1

U Narodnoj skupštini Republike Srpske počela je posebna sjednica na kojoj se razmatra set zakona o povećanju plata zaposlenih u javnom sektoru za pet odsto.

Predložene izmjene obuhvataju gotovo sve budžetske korisnike, a osnovni cilj je linearno povećanje primanja za pet odsto od 1. aprila, u skladu sa ranijom odlukom Vlade Republike Srpske.

U uvodnom izlaganju ministarka finansija Zora Vidović pojasnila je da će povećanje od pet odsto biti primijenjeno za sve, osim za zaposlene u zdravstvu i u Ministarstvu unutrašnjih poslova, za koje je predviđeno deset odsto.

Tako je, kako je rekla, Vidovićeva, za radnike uprave planirano 7 miliona KM, dok je za prosvjetu i kulturu, koja broji 17.000 radnika, planirano preko 21 milion KM.

Za visoko obrazovanje, planirano je preko 4 miliona KM, dok je za radnike MUP RS, planirano uvećanje od 10 odsto.

Kada je riječ o pravosuđu, plate će biti uvećane za 2.740 radnika, ali njima nisu obuhvaćeni sudije i tužioci, kojima su plate već povećane od 1. januara, a za šta će biti izdvojeno preko 4 miliona KM.

Za plate u javnim službama biće izdvojeno 500.000 KM, dok bi za zdravstvo, koje broji 16.300 radnika, trebalo da bude izdvojeno 23 miliona KM.

Na dnevnom redu koji ima osam tačaka nalaze se izmjene i dopune zakona koji regulišu plate zaposlenih u zdravstvu, javnim službama, osnovnom i srednjem obrazovanju, đačkim domovima, visokom obrazovanju i studentskom standardu, kulturi, Ministarstvu unutrašnjih poslova, organima uprave, kao i institucijama pravosuđa.

Za realizaciju ove mjere u budžetu je planirano izdvajanje od 68,35 miliona KM.

Govoreći o predloženim mjerama, premijer Savo Minić ranije je poručio da će Vlada učiniti sve što je trenutno moguće, naglašavajući da, iako pojedinačno povećanje možda ne djeluje veliko, ukupni fiskalni efekat nije zanemariv.

"Sve što Vlada može trenutno da uradi, učinićemo. Možda pojedinačan iznos od 60 ili 70 KM nije puno, ali ukupan iznos za Vladu je 68.350.000 KM mjesečno i to nije malo", rekao je Minić.

Ipak, predložena rješenja već su izazvala oštre reakcije dijela sindikalnih organizacija. Sindikat zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske ocijenio je neprihvatljivim ponuđeni model povećanja plata u zdravstvu, koji se, zavisno od kategorije zaposlenih, kreće od tri do deset odsto. Iz Sindikata poručuju da takvo povećanje ne prati realne troškove života i ne odražava odgovornost i težinu poslova koje obavljaju zaposleni u ovom sektoru.

Posebno ukazuju na, kako navode, problematično uvođenje tzv. medicinskog dodatka samo za zdravstvene radnike i saradnike, upozoravajući da bi takvo rješenje moglo produbiti podjele među zaposlenima u zdravstvenom sistemu.

Naglašavaju da su za njegovo funkcionisanje podjednako važni i nemedicinski radnici. od vozača sanitetskih vozila do tehničkog i administrativnog osoblja , bez kojih, kako ističu, sistem ne može funkcionisati.

Sindikat zahtijeva povlačenje predloženih rješenja i povećanje plata od najmanje 20 odsto, uz sistemsko i nediskriminatorno uređivanje svih dodataka. U suprotnom, upozoravaju na moguće posljedice po stabilnost zdravstvenog sistema i odnose među zaposlenima.

Jaaa

Širokoj gu*ici i gladnim očima , uvijek malo

