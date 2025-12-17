Ispravljanje dugogodišnje nepravde: Zaposlenima u prosvjeti i kulturi u RS povećanje plata za 100 KM u 2026. godini

Poslanici Narodne skupštine RS danas raspravljaju o izmjenama seta zakona po hitnom postupku, a kojima se radi usklađivanje plata zaposlenih u prosvjeti i kulturi sa platama u državnoj administraciji i to za 100 KM u narednoj godini.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Naime, prije oko tri godine utvrđeno je da plate zaposlenih sa visokom i višom stručnom spremom u ovoj oblasti zaostaju za platama zaposlenih u organima uprave za 300 KM, i da će se u naredne tri godine povećavati za po 100 KM, što je i urađeno 2024. i 2025. godine.

Na dnevnom redu današnje sjednice NSRS su - Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, te Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske, svi po hitnom postupku.

Ministarka finansija RS Zora Vidović je u uvodnoj riječi navela da je prije oko tri godine potpisan sporazum sa sindikatom da će se raditi nivelacija za 300 KM za zaposlene u ovoj oblasti, odnosno po 100 KM.

“I 2026. godine treba da bude isplaćeno 100 KM da bi plate prosvjetnih radnika dostigle plate u državnoj administraciji. To je suština izmjene ovih zakona”, kazala je Vidović.

U osnovnom i srednjem obrazovanju radi se o 12.000 radnika, za koje će biti izdvojeno 21 milion KM, za radnike u kulturi ukupno 460.000 KM, te za plate u visokom obrazovanju i studentskom standardu ukupno 830.000 KM.

Dragan Gnjatić iz Saveza sindikata RS je istakao da je današnje razmatranje izmjena zakona, realizacija sporazuma potpisanog prije dvije i po godine za izjednačavanje koeficijenata zaposlenih sa visokom stručnom spremom.

“Ti ljudi treba da pristojno žive od svog rada. To je ispravljanje dugogodišnje nepravde prema zaposlenima u prosvjeti sa visokom stručnom spremom koju će pozdraviti 13.000 do 14.000 mojih kolega”, rekao je Gnjatić.